Több mint 20 százalékkal emelkedtek az olajárak az Egyesült Államokban

Már több mint 20 százalékkal emelkedtek az árak az olajpiacon a Brent és a West Texas Intermediate esetében is Közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt – írja a Portfolio.

Az MTI azt írja, hétfő reggel az amerikai könnyűolaj, a WTI jegyzése hordónként (159 liter) 115,13 dolláron állt, ami 26,66 százalékos emelkedésnek felel meg. Ez 2020 áprilisa óta a legnagyobb egynapos emelkedés, és 2022 júniusa óta legmagasabb árszint a múlt heti 35,6 százalékos emelkedésre építve. Az északi-tengeri Brent olaj ára hordónként 115,91 dolláron állt reggel fél hatkor, 25,05 százalékos napi emelkedéssel, ami szintén 2022 júniusa óta a legmagasabb szint. Ez a legnagyobb egynapos emelkedés 2020 áprilisa óta, és a legmagasabb árszint 2022 júniusa óta. A Brent ára az elmúlt héten 27 százalékkal emelkedett.

A drágulást elsősorban az váltotta ki, hogy a Közel-Keleten több jelentős termelő visszafogta kitermelését, miközben a tankerek a harcok miatt továbbra is kerülik a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Irak három déli olajmezőjén a termelés körülbelül 70 százalékkal esett vissza, Kuvait pedig szintén csökkentette kitermelését, és vis maior helyzetet hirdetett. Korábban Katar is visszafogta LNG-termelését, ami tovább szűkíti az energiahordozók globális kínálatát.

Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is termeléscsökkentésre kényszerülhet, mivel a Hormuzi-szoroson átmenő export akadozása miatt gyorsan telnek a tárolókapacitások. A JPMorgan vezető közgazdásza, Bruce Kasman arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az olaj ára akár 120 dollár fölé is emelkedhet, ami a világgazdaságot recesszióba sodorhatja. A gyors áremelkedés megrázta a pénzpiacokat is: Ázsiában a tőzsdék jelentős eséssel reagáltak, miközben a befektetők az infláció gyorsulásától és a globális növekedés lassulásától tartanak.

Donald Trump vasárnap a Truth Socialon közzétett posztjában azt írta, „az olajárak rövid távú csökkenése, ami gyorsan bekövetkezik majd az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése után, csak egy nagyon kis ár az Egyesült Államok, a világ, a biztonság és a béke érdekében”. Szerinte „csak a bolondok gondolják ezt másképp”.

Az MTI szemléje szerint a magas olajárak átmeneti jellegét ígérte Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere is egy interjúban. A miniszter a CNN-nek vasárnap arról beszélt, hogy az üzemanyagok ára hamarosan visszatér majd az iráni konfliktus kitörése előtt szintre. Azt mondta, nincsenek olyan tervek, hogy az amerikai katonai műveleteket kiterjesszék az iráni olaj-, gáz- vagy energiaipar létesítményeire.