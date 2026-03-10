Halállal fenyegeti Trumpot egy magas rangú iráni tisztviselő

Egy magas rangú iráni biztonsági tisztviselő kedden közvetlenül megfenyegette Donald Trump amerikai elnököt, írja a Politico. Ali Laridzsani, az iráni nemzetbiztonsági tanács titkára figyelmeztette Trumpt:

„Az iráni nemzet nem fél az üres fenyegetéseitektől. Még a nálad nagyobbak sem tudnák elpusztítani az iráni nemzetet. Vigyázz magadra, nehogy téged semmisítsenek meg!”

Laridzsani egyébként volt a forradalmi gárda tagja és az egyik legbefolyásosabb politikusnak számít az iráni rezsimben.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A fenyegetés azután érkezett, hogy Trump a Truth Social oldalán azt írta, ha továbbra is blokád alatt tartják a Hormuzi-szorost, kemény csapást fog Iránra mérni. „Ha Irán bármit is tesz, ami megállítja az olaj áramlását a Hormuzi-szoroson keresztül, az Egyesült Államok hússzor keményebben fog lecsapni, mint eddig”.

Bejegyzésében Trump hozzátette: „Ezenkívül könnyen elpusztítható célpontokat is megsemmisítünk, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik Irán számára, hogy valaha is újjáépüljön nemzetként. Halál, Tűz és Düh fog uralkodni rajtuk. De remélem és imádkozom, hogy ez ne történjen meg!”