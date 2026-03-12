1,5 milliárddal kerülhet többe idén megtankolni a BKK buszait, rájuk nem vonatkozik a védett árazás

A kormány hétfő este megjelent rendeletében védett árat vezetett be a benzinre és a gázoljra az iráni helyzet miatt. A 95-ös benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolaj árát 615 forintban maximálják. Csakhogy ezek az árak a benzinkúton vásárolt üzemanyagra vonatkoznak, a Volán és BKV buszait viszont a saját telephelyeiken tankolják, így nekik sokba fájhat majd a tankolás, hívta fel rá a figyelmet a Népszava.

A lap szerint a fővárosi közlekedési társaság a Moltól vásárolja az üzemanyagot nagykereskedelmi árhoz kötötten, saját kedvezményt is tartalmazó képlet alapján, de mozgó áron. Ez akár hetente többször is változhat. A Mol már bejelentette, hogy 45 forinttal emeli a gázolaj nagykereskedelmi árát március 11-től azoknak, akikre nem vonatkozik a védett árazás.

Fotó: Adonyi Gábor/Pexels

Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra, így ha marad ez a 14 százalékos emelkedés, akkor egész évre vetítve akár 1,5 milliárdos többletköltséget

„A kormányrendeletből kiolvashatóan, illetve a Mollal történt egyeztetés után nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a benzinárstop nem vonatkozik ránk. A BKV most sem kap kedvezményt, támogatást, ahogy nem kapott az első 2021-es benzinárstop idején és az azt követő energiaválság alatt sem” – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.