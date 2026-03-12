A Tisza Párt szerint nem töltötték ki rosszul a drónozási kérvényt

Harmincnapos határidőre hivatkozva tiltotta meg a drónozást a Honvédelmi Minisztérium a Tisza Pártnak a március 15-ei rendezvényén, válaszolta a párt a kérdésünkre.

Azután kerestük meg a Tisza Pártot, hogy Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt mondta, nincs szó arról, hogy megtiltották volna a drónozást, mindenki drónozhat a saját rendezvényén, lehet, hogy nem megfelelően töltötték ki a kérvényt. Megkérdeztük, valóban ez volt-e a probléma, mire hivatkozott a határozat. Azt írták:

„A TISZA ugyanúgy nyújtotta be a kérelmet, ahogy október 23-án. Annyi a különbség, hogy akkor először engedélyezték a drónozást, majd később megtiltották. Most rögtön megtiltották. Arra hivatkoznak, hogy 30 napnál korábban kell kérni az engedélyt, ami nyilvánvalóan mondvacsinált kifogás, hiszen egy nyilvános rendezvényt a gyülekezési jogról szóló jogszabály szerint legkorábban 30 nappal az esemény előtt lehet bejelenteni.”

Mellékeltek egy fotót is.

A tervezett légtérzárat Magyar Péter már hétfői ATV-s interjújában megszellőztette. Azt mondta, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter légtérzárat akar elrendelni Budapesten a rendezvényük idejére, méghozzá szerinte azért, hogy a Tisza önkéntesei ne tudjanak felvételeket készíteni a tömegről.

Mint ahogy korábban is bejelentették, ennek ellenére a párt drónjai fel fognak szállni, ahogy azt tették október 23-án is.

