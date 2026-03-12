Robbanóanyaggal megrakott iráni csónakokkal gyújtottak fel két olajszállító tartályhajót az Öbölben

Robbanóanyaggal megrakott iráni csónakok a jelek szerint két olajszállító tartályhajót támadtak meg iraki vizeken, felgyújtva azokat és egy legénységi tag halálát okozva szerdán, közölték kikötői, tengeri biztonsági és kockázatelemző cégek.

Kedd este az amerikai hadsereg központi parancsnoksága bejelentette, hogy tizenhat iráni aknatelepítő hajót támadtak meg a Hormuzi-szoros közelében. A szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, amiről rengeteg szó esik az Egyesült Államok és Izrael által megindított háború óta, hiszen esetleges hosszabb idejű kiesése világszerte jelentős energiaársokkhoz vezetne, és az elmúlt napok eseményei már minden idők legnagyobb ingadozását hozták a kőolajpiacon.

Szerdán három hajót is találat ért, Irán katonai vezetése pedig megüzente, hogy a világ készüljön fel a 200 dolláros olajárra. „Az olajár annak a régiónak a biztonságától függ, amit most destabilizáltatok.” – üzente az Egyesült Államoknak Ebrahim Zolfaqari katonai szóvivő. Arról, hogy ez jól mutatja, Trump mennyire fogalmatlanul vágott bele a háborúba, ebben a cikkben írtunk.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy ha az Irán elleni támadások folytatódnak, nem fogják megengedni, hogy „egyetlen liter olaj” is eljusson a Közel-Keletről az Egyesült Államokba, Izraelbe vagy azok partnereihez.

Trump figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok még keményebb csapásokat mérne Iránra, ha az megpróbálná blokkolni az olajexportot, és azt mondta, az olajvállalatoknak használniuk kellene a szorost, mert Irán „haditengerészete szinte az egészen megsemmisült”. Csakhogy a mostani eset is jól mutatja, hogy nincs szüksége az irániaknak haditengerészetre ahhoz, hogy megtámadják az olajszállítókat.

A szerdán késő este, Irak közelében, az Öbölben végrehajtott támadások célpontjai a Marshall-szigeteki zászló alatt hajózó Safesea Vishnu, valamint a máltai zászló alatt közlekedő Zefyros voltak; mindkét hajó Irakban vett fel üzemanyag-rakományt, közölte két iraki kikötői tisztviselő.

Az iraki olajkikötők a támadásokat követően teljesen leállították működésüket, miközben a kereskedelmi kikötők továbbra is üzemelnek – közölte az iraki állami hírügynökség az Irak Kikötői Főigazgatóságát működtető állami General Company for Ports of Iraq (GCPI) vezetőjére hivatkozva.

Több hajót is lövedéktalálat ért a térségben. Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveletei (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) közölte, hogy az egyik hajó legénységét evakuálták, és a jelentések szerint biztonságban vannak.

Két ismeretlen eredetű lövedék csapódott be a thaiföldi zászló alatt hajózó Mayuree Naree szárazáru-szállító hajóba, amikor az szerdán korábban áthaladt a szoroson, tüzet okozva és megrongálva a gépházat. A legénység három tagja eltűnt.

Az iráni Forradalmi Gárda a Tasnim hírügynökség által ismertetett közleményében azt állította, hogy a hajóra „iráni vadászgépek nyitottak tüzet”, ami arra utal, hogy ez lehet az első közvetlen bevetés a Gárda részéről, amely korábban inkább rakétákat vagy drónokat vetett be. (Reuters)