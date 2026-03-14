Ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót és kikötőt, Kijev környékén négyen meghaltak

Ukrán dróntámadások okoztak tüzet egy orosz olajfinomítóban és egy kulcsfontosságú kikötőben a déli Krasznodari területen, miközben Ukrajnát az idei év eddigi egyik legnagyobb rakéta- és dróntámadása érte – írja a Bloomberg.

Az orosz regionális katasztrófavédelem szerint szombaton tűz ütött ki az Afipszkij olajfinomító egyik feldolgozóegységében. Sérültekről nem érkeztek jelentések, a tüzet később eloltották. Az afipszkiji finomító évente akár 9,1 millió tonna nyersolajat is feldolgozhat, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg. A létesítmény korábban is többször volt ukrán dróntámadások célpontja, legutóbb januárban.

A Kercsi-szoros közelében fekvő oroszországi Port Kavkaz kikötőjét is támadás érte. A hatóságok szerint dróntörmelékek megrongáltak egy hajót, és tüzet okoztak a kikötői mólókomplexumnál, amit gyorsan sikerült megfékezni. Három embert kórházba szállítottak. A kikötő fontos csomópont a kompforgalom, valamint az üzemanyag, a gabona és más áruk szállítása szempontjából.

Közben Oroszország az éjszaka folyamán rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát, a Reuters szerint Kijev környékén legalább négy ember meghalt. A hatóságok szerint a 430 drón és 68 rakéta többségét az ukrán légvédelem lelőtte. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a fő célpont a kijevi régió energetikai infrastruktúrája volt, de lakóházak és iskolák is megrongálódtak. A támadások miatt hat régióban voltak áramkimaradások.