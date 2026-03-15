Március 15. nagy kérdése: mennyi volt az annyi?

Nincs nemzeti ünnep számolgatás nélkül.

Tavaly október 23-án is megnéztük, hogyan teljesített Orbán Viktor és Magyar Péter, már ami a beszédeket illeti. Akkor Magyar miszlikbe aprította Orbánt, legalábbis a számok alapján.

Íme az idei összegzés:

Orbán Viktor kicsit több mint 20 percet beszélt - Magyar viszont 50 percnél is többet.

beszélt - Magyar viszont is többet. Orbán Viktor 1721 szóban oldotta meg mondandóját - Magyar Péter 3818 szót használt fel beszédében.

Kicsit menjünk beljebb:

Orbán beszédében Brüsszel és variációi 17 alkalommal jelentek meg.

A háború 16-szor, a béke viszont csak 5-ször, de ebben benne van, hogy a magyar "békeszerető és béketűrő" nép.

Ukrajna 8-szor jelent meg. És Oroszország? Tipp? Valaki?

Igen, nullaszor.

Magyarnál az olyan szavak domináltak, mint a szabad/szabadság/szabadon (sőt, egyszer még a sajtó szabadság is szóba került), 40-nél is többször hangzott el a szűk egy órában.

is szóba került), 40-nél is többször hangzott el a szűk egy órában. Brüsszel és Ukrajna nem jelent meg a beszédben, viszont kétszer is megemlítette az oroszokat.

Ötször hangzott el különböző formákban, hogy „nem félünk” [valamitől].

Ügynök: 3. Szégyen: 3 (egymás után).

Béke/békés: 6. Háború 12 (ebből 1 világháború).

Szavalásból, irodalmi utalásból több volt, mint amennyit össze lehet számolni.