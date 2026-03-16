Kazahsztánban is megünnepelték vasárnap a demokráciát, a szavazók több mint 85 százaléka támogatta az új alkotmányt

Az exit pollok szerint a kazah választók bőven több mint négyötöde támogatta az ország új alkotmányát. Az egyik felmérés szerint 86,7, a másik szerint 87,4, a harmadik szerint 88,6 százalékuk válaszolt igennel a referendumra vitt kérdésre. Hivatalos eredményt még nem hirdettek, csak a részvételről hoztak nyilvánosságra számokat, eszerint a kazah lakosság 73,24 százaléka érezte úgy, hogy részt kell vennie a demokrácia ünnepén.

Ezek is meggyőző adatok, bár messze elmaradnak az észak-koreai választási részvételen rögzített számoktól.

A kazahsztáni népszavazásra feltett kérdés így hangzott: támogatja-e ön Kazahsztán Köztársaság új alkotmányát, melynek tervezetét 2026. február 12-én tették közzé a médiában?

Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke Fotó: DING HAITAO/Xinhua via AFP

Az új alaptörvény tervezetét mindössze 22 nap alatt dolgozták ki, és jelentős változtatásokat tartalmaz az állami berendezkedés felépítését illetően:

megerősíti többek között az államfő jogosítványait,

a nemzeti jogrendet a nemzetközi fölé rendeli,

megtiltja, hogy a pártok külföldi eredetű támogatást fogadjanak el,

rögzíti, hogy házasság csak férfi és nő között köttethet.

Kaszim-Zsomart Tokajev, aki a 2021/22 fordulóján lezajlott zavargások idején vette át végleg a hatalmat Nurszultan Nazarbajevtől, az előzőleg hosszú időn át uralkodó diktátortól – majd erősítette meg fokozatosan a pozícióit –, már üdvözölte hazája népét az új alkotmány elfogadása alkalmából. (via Meduza)