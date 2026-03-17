Magyar az ukrán zászló kifeszítéséről: Egészen szánalmas módon lőtte lábon magát az orbáni hatalom

„A Tisza Párt belső felmérései a Medián kutatásához hasonlóan az eddigi legnagyobb előnyt mutatják a Tisza javára a Fidesszel szemben” – állította Magyar Péter kedden a Facebookon közzétett videójában.

Beszélt azokról a fiatalokról is, akik a tiszás meneten ukrán zászlót feszítettek ki, közülük kettőt sikerült beazonosítanunk. Szerinte „egészen szánalmas módon lőtte lábon magát az orbáni hatalom”.

„Kiderült, hogy a bátor miniszterelnök kiskorú fiatalokkal intéztette a piszkos melót. És miután a Fidesz megrendelésére néhány pillanatra kifeszítették a Nemzeti Meneten az ukrán zászlót, azonnal meg is kezdte az orosz típusú dezinformációs kampányát az állampárt”

Fotó: Németh Dániel/444

– mondta Magyar, hozzátéve hogy „a teljesen szétcsúszott Fidesz saját magát buktatta le”, hiszen ahogy azt írtuk is, az egyik fiatal a Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott. Akárcsak hétfőn Orosházán, a videóban is említette Orbán országjárását, szerinte az ő pár héttel ezelőtti kaposvári rendezvényén jóval többen voltak, mint a miniszterelnök gyűlésén.

Reagált Toroczkait László vádjaira is, miszerint a Tisza elnöke érintett az általa felszámoló maffiaként emlegetett korrupciós hálózatban. Toroczkai az ATV Egyenes beszéd című hétfő esti műsorában bejelenttette, költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett Magyar ellen. Magyar azt mondta, a vele szemben megfogalmazott vádakból egyetlen szó sem igaz, az V. kerületi lakását piaci áron vásárolta, és piaci áron is adta el, a felszámolói helyek kiosztásához nem volt köze. „A hivatkozott pizzériában nem jártam, velem szemben a tapolcai rendőrkapitányság soha semmilyen eljárást nem folytatott” – fogalmazott.