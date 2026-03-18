Orbán vendégül látja az európai szélsőjobboldal színe-javát

Két nagyobb fideszes nemzetközi eseményt is tartanak a következő napokban, a korábbi gyakorlathoz híven leginkább szélsőjobbos politikusok a meghívottak, de felbukkan orosz-kötődésű influenszer is a listán.
Az egyik esemény az amerikai republikánusok eseményének mintájára szervezett, amerikai fellépőket azonban szinte teljesen nélkülöző CPAC Hungary lesz szombaton – ezt a kormányközeli Alapjogokért Központ szervezi, és fellép rajta a volt jobboldali lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki mellett az éppen orosz ügynöktörvény példájára törvényt legitimáló Andrej Babiš cseh miniszterelnök.
A másik pedig a Fidesz alapítványának szervezésében a kormánypárt Európai Parlamenti képviselőcsoportjának, a Patrióták Európártnak a találkozója lesz. Ezen Orbán Viktoron túl felszólal többek között
Érdekes fellépő lesz még a 2024-es budapesti CAPC-en szintén felszólaló, Orbán Viktorral interjút készítő Dave Rubin influenszer. Őt két éve azért tiltotta le a YouTube, mert arca volt annak a Tenet Media nevű médiacégnek, amiről az amerikai igazságügyi minisztérium által indított perben kiderült, hogy dollármilliókat kapott illegálisan az orosz állam által pénzelt RT állami csatorna két alkalmazottjától. A Tenet tulajdonosa mellesleg az a Lauren Chen politikai influenszer, aki korábban a magyar kormány által felduzzasztott MCC fesztiváljának sztárvendégeként is fellépett
De fellép Eva Vlaardingerbroek holland megmondóember is, akit 2024-es budapesti CPAC-en mondott beszéde miatt tiltott le a YouTube.
Bár a CPAC az amerikai republikánusok rendezvénye, egyelőre csak egy republikánus fellépőről tudni, Russ Fulcher idahói képviselőről.
A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.
Orbán Viktor az elmúlt két évben több mint 60 politikust látott vendégül a Karmelitában. Közöttük elsöprő többségben voltak a miniszterelnök szélsőjobboldali, autokrata, diktátor szövetségesei. Azért pár Orbánnal szemben kritikus politikus is megfordult nála.
Santiago Abascal pártelnök a törvényt is megsértve titkolózik arról, ki finanszírozta őket.
A francia elnökjelölt vagyonnyilatkozatából derült ki, melyik magyar bank szállt be10 millió euróval a francia kampányba.
A szélsőjobboldali FPÖ hiába nyerte meg a választásokat, nehéz lesz megegyezni egy koalícióban az Osztrák Néppárttal. A két párt együttműködésének legnagyobb akadálya Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, aki Jörg Haider beszédírója volt valamikor, és egykori főnökéhez, valamint Orbán Viktorhoz hasonlóan Európa mumusa lett.
Öt csatornát szedtek le, köztük azét a Dave Rubinét, aki Budapesten dicsérte a Fidesz „gyermekvédelmi” törvényét.
Eva Vlaardingerbroek európai lakosságcseréről lamentált a Fidesz hátországában szervezett konferencián.
A február 23-án hivatalba lépő Jetten-kormány nyilvános koalíciós megállapodásában néven nevezi Magyarországot és Szlovákiát, mint amelyek aktívan aláássák Európát.