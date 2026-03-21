Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen

Az elmúlt évek egyik legnagyobb demonstrációját tartották szombat délután a prágai Letná-park területén, ahol több százezren tiltakoztak az Andrej Babiš vezette kormány ellen.

A tüntetők cseh, uniós, NATO- és ukrán zászlókat vittek magukkal, de szép számmal lehetett látni kormánykritikus transzparenseket és Petr Pavel államelnököt, a közszolgálati televíziót és az állami intézményeket támogató táblákat is. A Letna-park ikonikus prágai tüntetési helyszín, az 1989-es bársonyos forradalom idején is több százezer embert vonzott.

A résztvevők a demokrácia leépülése, az oligarchikus politika növekvő befolyása, és a demokratikus intézményeket gyengítő kormányzati lépések ellen szólaltak fel, de rendezvény felhívásában bírálták a közmédia finanszírozásának tervezett átalakítását, az általuk az orosz fenyegetés relativizálását, valamint a védelmi kiadások csökkentését is. Más felszólalók az orosz mintára megálmodott, tervezett ügynöktörvény ellen tiltakoztak, figyelmeztetve arra, hogy azt fokozatosan a személyes szabadságjogok korlátozására is fel lehet használni. (Erről a bővebben itt írtunk.)

Andrej Babišt egyébként tárt karokkal várta volna a Fidesz a ma rendezett CPAC-en, de a cseh miniszterelnök kénytelen volt lemondani a részvételt, miután a felgyújtott pardubicei fegyvergyár felgyújtását terrortámadásként kezelik a cseh hatóságok.

Orosz mintájú ügynöktörvényt készít elő a Babiš-kormány Csehországban

A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.

Inkei Bence
Gyújtogatás történt egy cseh fegyvergyárban, amely Ukrajnának gyárt drónokat

Az akciót egy anticionista csoport vállalta magára, de több jel is utal rá, hogy a gyújtogatók valódi motivációja más volt. A kormány terrortámadásként kezeli az ügyet.

Inkei Bence
