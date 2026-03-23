Tump öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek elleni támadásokat

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öt napra elhalaszt minden, az iráni erőművek és energia-infrastruktúra elleni támadást, miután szerinte „termékeny megbeszéléseket” folytattak a közel-keleti konfliktus „teljes és végleges rendezéséről”.

Trump közösségi oldalán, a Truth Socialon tett közzé, egy a Caps Lockot bekapcsolva gépelt, vagyis csupa nagybetűből álló bejegyzést, amiben szó szerint az alábbiakat sikerült leírnia:

„ÖRÖMMEL JELENTEM, HOGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS IRÁN AZ ELMÚLT KÉT NAPBAN NAGYON JÓ ÉS TERMÉKENY MEGBESZÉLÉSEKET FOLYTATOTT A KÖZEL-KELETI ELLENSÉGESKEDÉSEK TELJES ÉS VÉGLEGES RENDEZÉSÉRŐL. A MÉLYREHATÓ, RÉSZLETES ÉS KONSTRUKTÍV MEGBESZÉLÉSEK HANGVÉTELE ALAPJÁN, AMELYEK A HÉT FOLYAMÁN FOLYTATÓDNAK, UTASÍTOTTAM A HADÜGYMINISZTÉRIUMOT, HOGY A FOLYAMATBAN LÉVŐ TALÁLKOZÓK ÉS MEGBESZÉLÉSEK SIKERÉTŐL FÜGGŐEN ÖT NAPRA HALASSZA EL AZ IRÁNI ERŐMŰVEK ÉS ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA ELLENI MINDEN KATONAI TÁMADÁST. KÖSZÖNÖM, HOGY FIGYELMET SZENTELNEK ENNEK AZ ÜGYNEK! DONALD J. TRUMP ELNÖK”

Trump szombaton azzal fenyegetőzött, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg a Hormuzi-szorost.