Zuhannak a részvények az ázsiai tőzsdén, miközben az USA és Irán a háború durvulásával fenyeget

Miután az Egyesült Államok és Irán a hétvégén kölcsönösen megfenyegették egymást, és a Közel-keleti háború a negyedik hetébe lépett, az ázsiai tőzsde zuhanni kezdett. A BBC azt írja, a japán Nikkei225 indexe a reggeli kereskedés során 3,4 százalékkal esett vissza, a dél-koreai Kospi közel 5 százalékkal zuhant.

Donald Trump amerikai elnök szombaton 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, azt mondta, ha ez nem történik meg, „megsemmisíti” Irán erőműveit. Az iráni hadsereg erre válaszul közölte, hogy célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát. Japánt és Dél-Koreát különösen súlyosan érinti a Közel-keleti helyzet, mivel nagymértékben függnek a szoroson keresztül szállított olajtól és gáztól.

A BBC azt írja, hétfőn az ázsiai-csendes-óceáni térség többi piaca is csökkenést mutatott. A hongkongi Hang Seng index 2,5 százalékkal, a tajvani pedig 2 százalékkal esett vissza.

A globális olajárak viszonylag stabilak maradtak: a Brent nyersolaj ára 0,2 százalékkal, hordónként 112 dollárra csökkent, míg az amerikai tőzsdén kereskedett olaj ára 0,3 százalékkal, 98,57 dollárra emelkedett.