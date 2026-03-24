Az ügyészség visszautasította Magyar Péter vádjait, azt írták, a döntéseik kizárólag szakmai alapon születnek

„Az ügyészség, mint független alkotmányos szervezet, a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek. A szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást”

– válaszolta Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Telexnek arra, hogy Magyar Péter a hétfői rendezvényén felsorolta, ki mindenkit váltanának le egy alkotmánymódosítás után. A nevek között szerepelt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is, aki a Tisza Párt elnöke szerint „nem a nyomozó hatóságokat képviseli, hanem a maffiát, és az eljárások ellehetetlenítését segíti”.

Magyar leváltaná Varga Zs. Andrást is, aki „életében egy darab bírósági ítéletet sem hozott, úgy ejtőernyőzték a Kúria élére, mint Mary Poppinst”. A Kúria azt írta a lapnak: „Választási kampányban a hatalomért küzdő politikai erők rendszerint kifejtik, hogyan képzelik el a demokráciát és a jogállamot, ideértve a bírói függetlenség tiszteletben tartását. A Kúria választási ügyekben eljáró bíróságként egyik kampányígéretet sem kommentálja.”

Említette továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökét, Senyei György Barnát is, aki Magyar szerint „úgy irányítja az ügyeket, hogy a politikailag kényes esetek a megfelelő bírókhoz kerüljenek”. „Az Országos Bírósági Hivatal a választási kampányban nem vesz részt” – reagálta a hivatal.

Windisch Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének sem lenne maradása. „A Tisza Párt vezetőjének a független, magyar alkotmányos intézmények elleni támadását az Állami Számvevőszék a választási kampány szélsőséges politikai megnyilvánulásának tekinti, és mint ilyet, nem kommentálja” – reagálta az ÁSZ.

Magyar Nyíregyházán azt mondta, „Orbán Viktorék 16 év alatt elfoglalták a teljes magyar államot”, „túszul ejtették Magyarországot”, „minden pozíciót elfoglaltak, mindenhol Orbán és Putyin bábjai ülnek”. Azt ígérte, ha kétharmaduk lesz, módosítják az alaptörvényt, és eltávolítják „Orbán Viktor bábjait”. Felsorolásában említette még a köztársasági elnököt, Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét, Polt Pétert, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és elnökhelyettesét, a médiahatóság vezetőjét, illetve a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, aminek a helyén annak költségvetési forrásaiból hozzák létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.