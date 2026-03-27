Kovács Zoltán és a Ripost azzal leplezi le a Tisza állambiztonság által megfigyelt informatikusát, hogy rendszeresen bejárt a saját munkahelyére

Megdöbbentő bizonyítékokkal „leplezte le” a Ripost a Tisza Párt a kormánypropagandában már csak ukrán kémként emlegetett informatikusát, azt a Buddhát, aki ellen az Alkotmányvédelmi Hivatal titkosszolgálati akciót folytatott, és egy megalapozatlan pedofilvád alapján nyomozást indítottak ellene. A látványosnak ígért leleplezés annyiból állt, hogy a lap fotókat tett közzé arról, hogy a 38 éves férfi rendszeresen bejárt a párt irodájába.

Ez annak fényében kevésbé tűnik meglepő állításnak, hogy ő volt a párt egyik vezető informatikusa. A kormányzati propagandabulvár ennek ellenére megdöbbentő felfedezésként tálalja, hogy a férfi bejárt a párt irodájába, amit olyan, megfigyelési fotónak is beillő képekkel illusztrálnak, melyek állításuk szerint „a Ripost által készített exkluzív fényképek”.

„A Ripost fotói egyértelműen bizonyítják, hogy az ukrán kémként azonosított informatikus hónapokon keresztül, rendszeresen megfordult a Tisza központjában, akár egy munkahelyre, napi rendszerességgel járt be oda”

- írják. Ez kevésbé váratlan, tekintve, hogy már az ügyet kipattintó Direkt36 is megírta, hogy ő volt a Tisza informatikusa.

Azt, hogy valaki be szokott menni a munkahelyére, Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős fideszes államtitkára is felettébb gyanúsnak találta.

„Az egyik legbeszédesebb fotó az, amikor (...) a távozása után, több vezető tiszás politikus is elhagyta a székházat. Köztük Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő és Radnai Márk, a párt alelnöke is. Érdekes egybeesés”

- döbbent meg a magyar kormány nemzetközi kváziszóvivője a különös koincidencián, hogy valaki bejár dolgozni.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiemelt nyomozója egy másfél órás videóban beszélt arról, hogy milyen titkosszolgálati nyomással avatkozott be az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, egyértelműen politikai céllal. Mint a lefoglalt adatokból kirajzolódott, egy átfogó művelet irányult arra, hogy a Tisza Párt informatikai rendszerét feltörjék és bedöntsék.

Amikor a Tiszának dolgozó informatikusok ezt megpróbálták leleplezni, egy megalapozatlan pedofil bejelentés ürügyén nyomozni kezdtek ellenük, intenzív és egészen szokatlan titkosszolgálati közreműködéssel. Az AH az ügy kirobbanása után azt állította, hogy Buddha valójában külföldi titkosszolgálatokkal állt kapcsolatban - a megszólaló Szabó századost szintén bűncselekmnnyel gyanúsítják.