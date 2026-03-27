Oligarchákat kér a háború finanszírozására Putyin

Önkéntes hozzájárulásokat kért egy zárt körű üzleti találkozón az orosz állami költségvetésbe Vlagyimir Putyin a jelen lévő üzleti vezetőktől, hogy ezzel szálljanak be a háború finanszírozásába - írja The Bell nyomán az orosz Meduza.

A lap szerint az ötlet, hogy „felrázzák az üzleti életet ezekben a nehéz időkben”, Igor Szecsin, a Rosznyefty olajvállalat vezérigazgatójának a nevéhez fűződik. Ő azt javasolta Putyinnak, hogy szövetségi katonai kötvényeket bocsássanak ki, a gazdasági vezetők pedig majd ezeket vásárolnák meg.

Putyin kérésére többen azonnal lelkesen rábólintottak, Szulejman Kerimov (ő az a dagesztáni oligarcha, aki 2011-ben megvásárolta csapatának Dzsudzsák Balázst is, és még úgy is bőven vannak tartalékai, hogy az Egyesült Államok egy forintban százmilliárdnál többet érő érő jachtját kobozta el tőle nemrég) első lendületből 100 milliárd rubelt ajánlott fel.

A közel-keleti háború miatt megugró energiaárak ugyan nagy extrabevételt jelentenek az orosz költségvetésnek, Putyin azonban azt hangsúlyozza, hogy nem szabad engedni a kísértésnek, sem vállalati, sem állami szinten nem szabad elherdálni az extrabevételt - írja a Guardian. Az óvatosság háttere, hogy az orosz költségvetési hiány februárra már elérte az egész évre tervezett deficit 90 százalékát. A Kreml védelmi költségvetése tavaly 42 százalékkal nőtt, miközben az állam adóemelésekkel próbálta stabilizálni a gazdaságot.