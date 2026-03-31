Kigyulladt egy teli olajtanker Dubajnál, Libanonban meghalt három ENSZ-békefenntartó

Kedd hajnalban iráni dróntalálat ért egy kuvaiti olajszállítót Dubaj közelében, a hajón tűz ütött ki – írja a CNN.

A dubaji hatóságok szerint a tüzet eloltották, az esetben senki sem sérült meg, a 24 fős személyzet biztonságban van.

Mivel hajó teljesen fel volt töltve, ezért felmerült az olajszennyezés kockázata is, egyelőre vizsgálják a károkat. Iráni források szerint a hajó engedély nélkül akart átkelni a Hormuzi-szoroson.

Miközben a térségben tovább eszkalálódik az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus is, három indonéz ENSZ-békefenntartó halt meg két külön incidensben Dél-Libanonban. A Reuters cikke szerint ketten hétfőn vesztették életüket egy ismeretlen eredetű robbanásban, egy harmadik katona pedig vasárnap éjjel halt meg egy másik becsapódás következtében. Több békefenntartó megsebesült, köztük egy súlyosan.

Az ENSZ szerint a két eset különálló incidens, és vizsgálják a körülményeket. Indonézia megerősítette, hogy az áldozatok az ország állampolgárai voltak, és elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy a békefenntartók elleni támadás elfogadhatatlan. Az indonéz külügyminiszter rendkívüli ENSZ Biztonsági Tanácsi ülést és gyors, átlátható vizsgálatot sürgetett. António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy a békefenntartók elleni támadások súlyosan sértik a nemzetközi humanitárius jogot, és akár háborús bűncselekménynek is minősülhetnek. Izrael közölte, hogy tud a történtekről, és vizsgálja, hogy az incidensek a Hezbollah vagy saját katonai műveleteihez köthetők-e.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a BBC szerint arról beszélt, szerinte a konfliktus „egyértelműen túl van a félidőn”, ugyanakkor nem kívánt konkrét időkeretet megjelölni a befejezésére. Hozzátette, hogy véleménye szerint az iráni iszlám köztársaság végül „belülről fog összeomlani”.

Teherhajó halad át a Hormuzi-szoroson. Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Donald Trump amerikai elnök pedig azzal fenyegetőzött, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, olajmezőit, és „esetleg” a sótalanító létesítményeit is, ha „rövid időn belül” nem születik megállapodás. Trump szerint „komoly” tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor figyelmeztetett: ha nem sikerül tűzszünetet elérni, az Egyesült Államok olyan célpontokat fog támadni, amit eddig „szándékosan nem”. Az amerikai elnök még a Harg-sziget – ami Irán egyik legfontosabb olajexport-központja – elfoglalását is felvetette, ugyanakkor egy ilyen amerikai akció nemcsak újabb gazdasági sokkot, hanem katonai eszkalációt is hozhat.