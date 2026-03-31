Magyar Péter: Ha egy titkosszolgálat megkörnyékezte a Tisza Pártot, a szolgálatoknak azonnal jelezniük kéne, de ilyenre soha nem került sor

A Telex szombaton egész nap a kampányoló Magyar Péterrel forgatott videót, amit kedden este publikáltak. Ebben egy ponton rákérdeznek arra, hogy hivatalosan vagy informálisan megkeresték-e a szakszolgálatok a Tisza Pártot, minthogy a kormány azt állítja, hogy ukrán kémek dolgoznak a pártnál. Magyar Péter válasza:

„Ja, nem, hát, dehogy is, hát ez az egészben talán a legfelháborítóbb, hogy a magyar szolgálatoknak, ugye, engem mint európai parlamenti képviselőt védeniük kéne… Nem engem, személy szerint, hanem a magyar nemzetbiztonságot, és ha úgy érzik, hogy akár egy nyugati vagy bármilyen titkosszolgálat a pártunkat megkörnyékezte, akkor azonnal jelezniük kéne, és meg kellene védeniük minket és ezzel a magyar szuverenitást, de soha ilyenre nem került sor, soha nem figyelmeztettek minket semmire, valószínűleg nincs is ilyen egyébként. Minket nem a külföldi szolgálatok fenyegetnek, hanem a magyar szolgálatok jelenleg, akik pártutasításra járnak el, de hát önmagában az bűncselekmény, hogy nem védenek minket, hogyha tényleg valami alapos gyanú van, vagy valami veszélyjelzést kapnak akár egy másik, baráti ország szolgálatától.”

Ezután az látható, amikor Magyar Péter a telefonján belenéz a kormány által frissen megosztott, Gundalffal készült AH-s interjúba, de aztán inkább a fia meccsét nézi, amit egy másik szülő élőben közvetít. Később belenéz újra, akkor azt mondja, hogy „pont a kormány bizonyítja be, hogy mire használták a titkosszolgálatot. Egészen elképesztő”. És ha tényleg lenne nemzetbiztonsági kockázat, ez biztosan nem segítené a felderítést, és nevetségessé teszi az elhárítást is, hogy kiszivárogtatnak videókat, összevágott mindenféle filmeket a meghallgatásokról.

A titkosszolgálati ügyről Magyar Péter már csütörtökön is beszélt a 444-nek, de akkor a kormány még nem rakta ki a Gundalf-videóját. Azóta Gundalf a nyilvánosság elé állt a 444 stúdiójában, az interjú 16 óra alatt elérte az 1 millió megtekintést.

Gundalf egyébként bármit mondhatott az Alkotmányvédelmi Hivatal meghallgatásán anélkül, hogy büntetőjogi következménye legyen, de az a meghallgatásról nyilvánosságra kerülő videó nélkül is belátható, hogy az állami szerv fölényben van a tárgyalóba ügyvéd nélkül behívott állampolgárral szemben.

A Gundalf néven elhíresült Hrabóczki Dániel egyébként kedden telefonon beszélt Magyar Péterrel, és elmondta, hogy a legutóbbi interjú óta nem keresték meg a hatóságok.