Gundalf: A hatóság egyáltalán nem keresett

„Gundalf jól van” – jelentette be Magyar Péter, aki videót közölt arról, hogy úton Békés megyébe felhívta telefonon Hrabóczki Dánielt, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban.
Hrabóczkival – aki Magyar Péter kérdésére elmondta, hogy mióta nyilvánosság elé állt, a hatóságok nem keresték meg – a 444-en nyilatkozott először a titkosszolgálati botrányban játszott szerepéről, a videóinterjú 16 óra alatt elérte az 1 millió megtekintést:
Magyar Péter – aki már a telefonhívás előtt is megvédte Hrabóczkit – feltehetően azért is kérdezte meg, hogy jól van-e a 19 éves tiszás informatikus, mert az előzőleg szintén a nyilvánosság előtt a szolgálatok munkájáról nyilatkozó leszerelt százados, Szabó Bence az ügyvédje szerint a szereplése után nem volt túl jó állapotban. Szabónak egyébként több száz millió forintot gyűjtöttek össze, azt mondta, a pénzt jótékony célra fogja felajánlani.
Orbán Viktor egyszerűen baleknak nevezte Szabó Bencét, Gundalfról pedig azt állította, hogy bevallotta, hogy az ukránok beszervezték – de Gundalf nem mondott ilyet.
A kormány nem csak korrupt, nem csak az oroszok bábja, de nem is tudja már biztosítani az ország működőképességét – írta a Tisza Párt elnöke a 444 Gundalf-interjúja láttán.
Magyar Péter szerint inkább az derült ki, hogy „a titkosszolgàlat nem is tagadja, hogy koholt vádakkal akartak nyomást gyakorolni a 19 éves fiatalemberre".
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
16 óra alatt 1 milliós nézettség felett a Hrabóczki Dániellel készített interjúnk.
Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.
5 millió forintot kértek, szombat estig 260 millió érkezett. Vasárnap éjfélkor le is állítják a gyűjtést.
Mindezt abból vezette le, hogy szerinte Gundalf bevallotta, hogy ukrán kém. Amit egyébként az informatikus tagad.