Jótékony célra fordítja Szabó Bence rendőr százados a neki átutalt támogatások nagy részét

„Bence még mindig a történtek hatása alatt áll, de az összeg nagyságát látva elhatározta, hogy a támogatás jelentős részét jótékony célra fordítja. Ennek részleteiről és a kedvezményezettekről a későbbiekben tájékoztatást fog adni”
- írta Szabó Bence rendőrszázados testvére, Szabó Balázs a gyűjtés oldalán, ahol azt is közölte, hogy a gyűjtés időtartamát módosították, vasárnap éjfélkor fog zárulni.
Szabó Partizánnak adott interjújának végén derült ki, hogy Szabó ügyvédi költségeire, illetve a rendőrségről felvett hitelének egyösszegű visszafizetésére online gyűjtés indult a 4fund.com adománygyűjtő oldalon. Eredetileg 12500 eurót, vagyis 5 millió forintot szerettek volna összeszedni, ezt egészen döbbenetesen rövid idő alatt gyűjtötték össze és sokszorozták meg az adakozók, a számláló a cikkünk publikálásakor 260 millió forintot közelítette, és az összeg továbbra is folyamatosan növekedett.
Szabó a Direkt36-nak arccal, névvel részletesen beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett nyomozniuk a Tisza Párt informatikusai ellen, akikre rádolgozhatott a titkosszolgálat. A lap előző nap jelentette meg az ügyről szóló cikkét. A Direkt36 cikkének megjelenése után házkutatást tartottak Szabó Bence lakásán, illetve munkahelyén, az NNI-nél is, majd hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A bonyolult ügyet itt foglaltuk össze.
Titkos állami elitosztag akarta kicsinálni az ellenzéket, de egy tizenéves hekker nem tojt be, és a haverjával ellentervet szőtt. A kémeknek nem maradt más választásuk, mint kamusztorival nyomozókat uszítani rájuk, de egy rendőr inkább a lelkiismeretére hallgatott. 2026, magyarul beszélő, 3D, megtörtént események alapján.
Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.
A Partizánnak nyilatkozott a volt rendőrszázados, akit sokan hősnek tartanak, miután részletesen beszélt arról, milyen titkosszolgálati akció folyhatott a Tisza ellen.
Egy „Henry” néven futó rejtélyes alak korábban be akarta szervezni őket, hogy árulják el a pártot. „Henry” még a későbbi adatszivárgást is megjósolta nekik. A tiszások le akarták buktatni, ám ekkor jöttek a rendőrök.
Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.