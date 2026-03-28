Jótékony célra fordítja Szabó Bence rendőr százados a neki átutalt támogatások nagy részét

„Bence még mindig a történtek hatása alatt áll, de az összeg nagyságát látva elhatározta, hogy a támogatás jelentős részét jótékony célra fordítja. Ennek részleteiről és a kedvezményezettekről a későbbiekben tájékoztatást fog adni”

- írta Szabó Bence rendőrszázados testvére, Szabó Balázs a gyűjtés oldalán, ahol azt is közölte, hogy a gyűjtés időtartamát módosították, vasárnap éjfélkor fog zárulni.

Szabó Partizánnak adott interjújának végén derült ki, hogy Szabó ügyvédi költségeire, illetve a rendőrségről felvett hitelének egyösszegű visszafizetésére online gyűjtés indult a 4fund.com adománygyűjtő oldalon. Eredetileg 12500 eurót, vagyis 5 millió forintot szerettek volna összeszedni, ezt egészen döbbenetesen rövid idő alatt gyűjtötték össze és sokszorozták meg az adakozók, a számláló a cikkünk publikálásakor 260 millió forintot közelítette, és az összeg továbbra is folyamatosan növekedett.

Szabó Bence interjút ad a Direkt36-nak
Forrás: Direkt36/Youtube

Szabó a Direkt36-nak arccal, névvel részletesen beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett nyomozniuk a Tisza Párt informatikusai ellen, akikre rádolgozhatott a titkosszolgálat. A lap előző nap jelentette meg az ügyről szóló cikkét. A Direkt36 cikkének megjelenése után házkutatást tartottak Szabó Bence lakásán, illetve munkahelyén, az NNI-nél is, majd hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A bonyolult ügyet itt foglaltuk össze.

Kapcsolódó cikkek

Összeraktad ezt az egész tiszás kémsztorit Henryvel meg Gundalffal? Hát a filmekben nincs ilyen, mi meg ebben élünk

Titkos állami elitosztag akarta kicsinálni az ellenzéket, de egy tizenéves hekker nem tojt be, és a haverjával ellentervet szőtt. A kémeknek nem maradt más választásuk, mint kamusztorival nyomozókat uszítani rájuk, de egy rendőr inkább a lelkiismeretére hallgatott. 2026, magyarul beszélő, 3D, megtörtént események alapján.

Rovó Attila
POLITIKA

Ügyvédje szerint nincs jó állapotban Szabó Bence volt rendőrszázados

Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.

Fődi Kitti
belföld

Szabó Bence: Üdvözlöm Gulyás Gergely nyilatkozatát, hiszen beigazolta, hogy titkosszolgálatok álltak az egész művelet mögött

A Partizánnak nyilatkozott a volt rendőrszázados, akit sokan hősnek tartanak, miután részletesen beszélt arról, milyen titkosszolgálati akció folyhatott a Tisza ellen.

Windisch Judit
POLITIKA

Direkt36: Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál

Egy „Henry” néven futó rejtélyes alak korábban be akarta szervezni őket, hogy árulják el a pártot. „Henry” még a későbbi adatszivárgást is megjósolta nekik. A tiszások le akarták buktatni, ám ekkor jöttek a rendőrök.

Kaufmann Balázs
bűnügy

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa

Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.

Urfi Péter
POLITIKA