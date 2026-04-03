Jön J. D. Vance, ide ne menj, ha elkerülnéd a közlekedési káoszt

Az amerikai delegáció érkezése miatt április 7-én és 8-án több helyen is forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten. Mint ismeretes, Donald Trump helyett végül J. D. Vance amerikai alelnök látogat Magyarországra, hogy a választások előtt támogatást nyújtson Orbán Viktor kampányának.

A rendőrség közlése szerint a korlátozások a közösségi közlekedést is érintik, ezért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra kéri az utasokat, hogy tervezzenek hosszabb menetidővel, és ha tehetik, induljanak el korábban. A hatóságok dinamikus lezárásokat alkalmaznak majd – vagyis az adott útszakaszokat csak ott és addig zárják le, ahol és ameddig a védett jármű elhalad.

A BKK közleménye szerint az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók használata ajánlott ebben az időszakban. A közúti lezárások részletei a police.hu oldalon érhetők el, míg a közösségi közlekedés aktuális változásai folyamatosan frissülnek a bkk.hu felületén.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében:

április 7-én (kedden) várhatóan 9:50 és 10:40 között,

április 8-án (szerdán) pedig 14:50 és 15:40 között

25–40 perces forgalomkorlátozás lesz érvényben.

A BKK felhívja az utasok figyelmét, hogy akiknek repülőgépe ezekben az időpontokban indul, érdemes jóval korábban elindulni, mert a lezárások idején a 100E és 200E buszok is terelt útvonalon közlekednek, és nem érintik a Vecsés-nyugat, Cargo City, Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, Liszt Ferenc Airport 2. és Repülőmúzeum megállókat.

A belvárosban és a Várban is lezárásokra lehet számítani:

Budavári lezárások: április 7-én, 8:00 és 15:30 között nem jár a 16-os és a 216-os busz. A 16A és 116-os járatok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Szentháromság tér között közlekednek. A Budavári Sikló kedden nem üzemel.

Zugligeti út: április 7-én 14 órától április 8-án 15 óráig lezárják az utat, így a 291-es busz csak a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út között jár. A Zugligeti Libegő működését ez nem érinti.

Ferenciek tere: április 7-én, 15 és 20 óra között a 15-ös busz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.

Az Andrássy út ismétlődő lezárásai idején a kisföldalatti (M1-es metró) forgalmát is időszakosan leállítják. A BKK ezért azt javasolja, hogy aki teheti, a mélyvezetésű vonalakat – az M2-es, M3-as és M4-es metrót – válassza. (MTI)

