Nicolás Maduróval haverkodott a börtönben a rapper 6ix9ine, még a SpongyaBob-figuráját is aláíratta vele

Kiengedték a börtönből az extravagáns rapper Daniel Hernandezt, azaz Tekashi 6ix9ine-t, aki három hónapot töltött a brooklyni Metropolitan Detention Centerben, miután megszegte a feltételes szabadlábra helyezés szabályait. Szabadulásáról közzétett Instagram-videójában azt mondta,
találkozott az elfogott venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval, sőt még aláírást is kapott tőle a SpongyaBob-figurájára.
Madurót és feleségét szintén a Metropolitan Detention Centerben tartják fogva, miután januárban egy amerikai katonai akcióban elfogták. Drogterrorizmusra irányuló összeesküvéssel, kokaincsempészési összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják, de a New York-i bíróságon minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Maduro székébe alelnöke, Delcy Rodríguez ült be, aki kiegyezett az amerikaiakkal. (Complex)
Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.
Trumpék olajat akarnak, Delcy Rodríguez meg olajmunkásoknak mondja, hogy ebből elege van.
A venezuelai elnök és felesége hétfőn áll bíróság elé először New Yorkban. Az ügyészek szerint Maduro felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Egy veterán, 92 éves bíró kapta az ügyet.
„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta a venezuelai diktátor.
Már vádat is emeltek a venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Egyelőre nem világos, hova vezet a konfliktus.