Nicolás Maduróval haverkodott a börtönben a rapper 6ix9ine, még a SpongyaBob-figuráját is aláíratta vele

Kiengedték a börtönből az extravagáns rapper Daniel Hernandezt, azaz Tekashi 6ix9ine-t, aki három hónapot töltött a brooklyni Metropolitan Detention Centerben, miután megszegte a feltételes szabadlábra helyezés szabályait. Szabadulásáról közzétett Instagram-videójában azt mondta,

találkozott az elfogott venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval, sőt még aláírást is kapott tőle a SpongyaBob-figurájára.

Madurót és feleségét szintén a Metropolitan Detention Centerben tartják fogva, miután januárban egy amerikai katonai akcióban elfogták. Drogterrorizmusra irányuló összeesküvéssel, kokaincsempészési összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják, de a New York-i bíróságon minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Maduro székébe alelnöke, Delcy Rodríguez ült be, aki kiegyezett az amerikaiakkal. (Complex)