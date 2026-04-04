Oroszország közel kétszáz dolgozót menekített ki az iráni atomerőműből

Oroszország állami nukleáris vállalata, a Roszatom szombaton további 198 alkalmazottját menekítette ki az iráni Busehr atomerőműből – írja a Reuters orosz hírügynökségek alapján.

A Roszatom már február vége, az iráni háború kitörése óta folyamatosan csökkenti az ország egyetlen atomerőművének személyzetét, amit 2011-ben, orosz segítséggel nyitottak meg. Az evakuálásokat még azelőtt megtervezték, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombaton közölte: az erőmű egyik dolgozója meghalt egy lövedék repesze miatt, és az egyik épület is megsérült.

Az atomerőmű műholdképe. Fotó: -/AFP

A Roszatom tájékoztatta Vlagyimir Putyint is az erőmű körüli helyzetről. Az orosz hírügynökségek a vállalat vezérigazgatóját, Alekszej Lihacsjovot idézték, aki azt mondta, az erőmű közelében zajló események a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak. Lihacsjov hozzátette, az elhunyt dolgozó iráni állampolgár volt.