Az ukrán kormány szerint Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amikkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal” – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

We categorically reject attempts to falsely link Ukraine to the incident with explosives found near the Turkstream pipeline in Serbia. Ukraine has nothing to do with this. Most probably, a Russian false-flag operation as part of Moscow’s heavy interference in Hungarian elections. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 5, 2026

Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő leszögezte, hogy Ukrajnának semmi köze az akcióhoz. Majd hozzátette, hogy

„a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, ami a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.

Ahogy megírtuk, Orbán Viktor vasárnap délelőtt jelentette be, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”. Mint írta a nyomozás folyamatban van. A szerb Blic szerint két hátizsákot találtak a gázvezeték közelében. A magyar–szerb határ közelében pedig jelentős rendőri és katonai erők jelentek meg. A miniszterelnök közlése után egyes szakértők arról nyilatkoztak, hogy a határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján.

A történtek után Orbán összehívta a védelmi tanács ülését, ahol az a döntés született, hogy katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát. Ezt Szijjártó Péter az ülést követően egy Facebook-bejegyzésben jelentette be. A történtekre Magyar Péter is reagált, felszólította a miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a fejleményekről, és hogy hívja meg a Védelmi Tanács ülésére. Emellett elmondta, hogy szerinte „okkal és joggal tartanak attól a magyarok, hogy a leköszönő miniszterelnök az orosz ügynökök tanácsait követve egyre durvább hamiszászlós műveletekkel akar félelmet kelteni a saját honfitársaiban.”

Hozzátette, hogy Orbán Viktor nem fogja tudni megakadályozni az április 12-i választást, illetve ha kampánycélra használja ezt a provokációt, az szerinte nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó.