Az ukrán pénzszállítók és Szabó Bence ügyében sincs olyan dokumentum, ami a kormánypárt állításait igazolná – Laczó Adrienn a 444-nek

Merőben szokatlan hatósági lépések, példátlan jogtiprás: a kormánypártnak semmilyen eszköz nem túl drága, ami a hatalomban maradását szolgálhatja, mondja Laczó Adrienn, amikor két ügyének tanulságairól kérdeztük. Laczó ügyvédként dolgozik az ukrán pénzszállítók ügyén, az iroda melynek tagja, képviseli a bankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat is. Az ügy hátteréről itt írtunk. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt századosának is ő az ügyvédje. Szabó arról beszélt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal hogyan bukkant fel egy akcióban, aminek a célja a Tisza Párt bedöntése, és ehhez az NNI-t is felhasználták.

A kormánymédia azzal próbálja hitelteleníteni, hogy „ezer szállal kötődik a Tiszához”. Ennek van bármilyen alapja?

Annyi alapja van, hogy szeretném, ha a Tisza nyerne. Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezred magammal én is önkéntes vagyok, például szavazatszámláló leszek a választáson. Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak, de szó sincs arról, hogy beígértek volna nekem bármilyen kormányzati pozíciót, ahogy azt a kormánymédia állítja.

Az elmúlt időszak két igen nagy port kavart ügyében is dolgozik ügyvédként. Ezek hogyan kerültek önhöz?

Az ukrán pénzszállítós ügy a Horváth Lóránt Ügyvédi Irodához került, aminek a tagja vagyok. Ennek csak azért van jelentősége, mert nem az én személyem miatt került oda. Mikor az ukrán Oscsadbank észlelte, hogy baj van a szállítmányukkal, mert a GPS-jel nem abba az irányba mozgott, mint amerre kellett volna, tehát Záhony helyett Budapest központja felé, akkor ők ezt jelezték a saját ukrán ügyvédi irodájuknak, akik szóltak a magyar partnereiknek, akik minket ajánlottak.

Szabó Bence szintén áttételesen keresett meg. Először jogi tanácsot kért, mert bizonytalan volt az ügye lehetséges kimenetelében. Amikor megjelent a Direkt36 cikke, akkor elkezdődött egy belső elszámoltatás az NNI-nél, aminek az lett a vége, hogy megjelentek nyomozó ügyészek az NNI-ben. Ezen a ponton mondta, hogy ügyvédet szeretne, és engem hívott.

Milyen hasonlóságot lát a két ügy között, akár jogi szempontból, akár az állam viselkedésével kapcsolatban?

Mind a két ügyből az látszik, hogy a benne szereplő kisemberek érdekeire, jogaira akár testi épségére egyáltalán nem voltak tekintettel. Nagyon súlyos bűncselekmény miatt indítottak eljárást két srác ellen, akiknek annyi volt a „bűnük”, hogy a Tiszának dolgoztak informatikusként. Nem szeretnék olyan országban élni, ahol ez természetes. Mind a két eljárás mögött végtelenül erkölcstelen hozzáállás van, ami azt mutatja, hogy a kormánypártnak semmilyen eszköz nem túl drága, ami a hatalomban maradását szolgálhatja. Az ukrán ügy elképesztő visszaélés a joggal: egy teljesen legálisan az országba érkező pénzszállítmányt einstandolnak. Majd amikor rájönnek, hogy a büntetőeljárás keretein belül nem tudnak lépni, akkor hoznak rá egy külön kormányrendeletet. Az sem drága, hogy hét ukrán állampolgárt, akik erre egyáltalán nem szolgáltak rá, 30 órán keresztül bilincsben tartsanak, csuklyával a fejükön szállítsanak jobbra-balra, miközben nem telefonálhatnak ügyvédnek, konzulátusnak, a családjuknak, nem értesíthetik a megbízó bankot sem. Aztán kitiltják őket az országból. Mindezt anélkül, hogy bármilyen bűncselekménnyel gyanúsítanák őket. Ez az egész eljárás olyan sok ponton sért mindenféle jogszabályt és több alapjogot is, hogy valóban döbbenten állok az előtt, hogy ezt bevállalták. A mai napig nem láttunk lefoglalási határozatot, akár a NAV-tól, akár más hatóságtól, amivel ezt a pénzt, illetve a teljes szállítmányt visszatartották volna. Azért nem láttunk ilyet, mert nem is létezik.

Laczó Adrienn Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtök délután foglalták le a szállítmányt, és csak hétfő este jelent meg a kormányrendelet, ami megteremtette – papíron legalábbis – a jogi alapot a pénz visszatartására. Ez azt jelenti, hogy négy napig úgy volt ez a szállítmány a TEK udvarán, hogy arra semmilyen jogalap nem volt. Arra sem volt jogalap, hogy ezeket az ukrán embereket fogva tartsák, délutántól következő délelőttig. Akkor kerültek idegenrendészeti őrizetbe, bár annak is mások a szabályai, mint ahogyan őket fogva tartották. Ők a mai napig nem gyanúsítottak, nem voltak őrizetben, csak nem engedték őket haza, bezárták őket egy helyiségbe, megbilincselve.