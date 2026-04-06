Borízű hang #264: Adolf feketehattyú-rudlija [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

A gyűlöletre épített maffiaállam szellemi kútmérgezését határozottan visszautasító közéleti kabaréműsorunk a jogállamiság talaján áll ki a plurális parlamenti demokrácia, a kulturális sokszínűség, a fékek és ellensúlyok, az európai integráció valamint a szociális piacgazdaság mellett.

  • 00:00 Tartalomjegyzék
  • 00:40 Feketehattyú-rudlik húznak el felettünk. Az utolsó nap, amit a Fidesz nyert. Tévedhetetlenségi mítosz nálunk és náluk. Uj Péter cikke a 2022-es választások előttről.
  • 04:34 Uj Péter újraszámol. Március 15-én felszálltak a szopórollerre. Lehet, hogy az embereknek elege van. Politikailag korrekt véglények.
  • 11:42 Orbán talpra állásai. A választás utáni 1000 forintos olajár. Ázsiában már fogy a benzin. Trump táncol. Jelcin táncol.18:27Traumák a budaörsi Lidlben. Másnaposságra Krusovice. Az automata pénztárok pokla.22:09 Cratedigging mesterséges intelligenciával. Siniestro Total: Diga que le debo. Punkkoncert helyett spagettivacsora. Julio Iglesias: El bacalao. A legendás kép Iglesiasról. Az éttermi playlist. The Clash: Spanish Bombs.
  • 27:20 Papp Laci 100. Sugar Ray Robinson azért nagy falat, de Dühöngő Bikát elkaphatta volna. Raging Bullshit. Klasszikus Papp Laci-idézetek. Papp Laci cigánysága.
  • 35:08 Vikidál Gyula és Erdős Péter a Magyar Zene Házában. Helyreigazítás: dinók.
  • 40:18 A kutyaszánversenyeket is tönkretette a pénz. A norvég milliárdos, aki megvette az Iditarodot. Amikor Jack London legutóbb felbukkant a Borízű Hangban. Badár Sándor kutyaszánon.
  • 45:40 A gyűlöletre épített maffiaállam. A magyar építőipar bábeli állapotai.
választás 2026 podcast borízű hang sugar ray robinson kutyaszán jack london tiszabura robert de niro hormuzi-szoros Adolf krusovice julio iglesias tiszakeszi 444 podcast badár sándor magyar zene háza benzinár podcast lidl Irán Papp Laci fekete hattyú választás 2026
