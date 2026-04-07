Telex: Kupacokban állt a fekete por az álmennyezet fölött a gödi Samsung gyárban

Újabb dokumentumokat, illetve képeket hozott nyilvánosságra a Telex, melyek azt mutatják, milyen súlyos volt a helyzet a gödi Samsung gyárban. A lap februárban arról írt, olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány, de a tapasztaltak ellenére a gyár működését nem állították le. A kormánytagok tagadták, hogy lett volna olyan ülés, ahol ezt tárgyalták, a térség országgyűlési képviselője, Tuzson Bence miniszter pedig nem volt hajlandó válaszolni kérdéseinkre.
A lap február óta újabb forrásokkal – volt és jelenlegi dolgozókkal, valamint hatósági ellenőrökkel – beszélt. Öt, egymástól független forrás is beszámolt arról, hogy éveken keresztül rendszeresen találtak kisebb-nagyobb kupac fekete port az álmennyezet fölött, mikor azt megbontották. (Erről a 444 egyik forrása is beszámolt hallomás alapján.) A fekete por az álmennyezet felett futó elöregedett, meghibásodott vagy rosszul összeszerelt vezetékekből szóródott ki. A fekete halmokról több képet is közzétettek. Három középvezető is arról beszélt, itt nem tiszta grafitról, hanem valamilyen kevert anyagról lehet szó. A kevert anyagban már a gyártáshoz szükséges más, rákkeltő anyagok is előfordulhatnak.
A lap arról is írt, hogy miután az első gyár különböző részei egy szellőzőrendszerre voltak rákötve, „az üzem porbetöltés és mixing részlegein használt, súlyosan rákkeltő és mérgező anyagok – mint például a nikkel, a kobalt és a mangán – a szellőzőrendszeren keresztül a gyár többi részére is eljutottak.” Ez lehet a fő oka annak, hogy a Samsung 2022-es méréseiben olyan részlegeken is kimutatták a vegyi anyagok jelenlétét a dolgozók szervezetében, akik nem foglalkoztak a porok keverésével.
A lap közzétett egy összesítést is, amiből kiderült, hogy a vizsgált dolgozók több mint 10 százalékának lett pozitív a tesztje, és a közüzemi részlegen, a minőségellenőrzésen és a validációs részlegen is előfordult mindez.
A légtérmérésekkel kapcsolatban is közzétettek részletesebb dokumentumokat, a többi között a februári cikkben már leírt 510-szeres határérték-átlépésről.
A lap forrásai hosszan beszéltek a gyárban évekkel ezelőtt tapasztalt problémákról, a vezetőség hozzáállásáról, és arról, hogy a gyár illetve az alvállalkozók munkavállalói nem megfelelő védőfelszerelésben dolgoztak, amivel súlyos egészségkárosító hatásnak voltak kitéve. A lap ismét megkereste a gyárat, de nem kaptak választ.
A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
Szijjártó Péter azt állítja: nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük a külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
A robbanásban, ami egy forrásunk szerint a Magyar Péter által közzétett videón is szerepel, a csodával határos módon nem sérült meg senki. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak a gyárban, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések.