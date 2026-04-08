Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint a NAV egy 2023-as videóval akar igazolni egy 2025-ös ügyet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerda reggel egy furcsa videót tett közzé a hivatalos csatornáján, amin a hivatal értelmezése szerint az látható, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya, akit az ukrán pénzszállító lefoglalásakor vettek őrizetbe, kollégáival videót készíttet magáról, amint „dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek” egy nyilvános vécében. A NAV szerint a felvétel alátámasztja a magyar hatóságok gyanúját, hogy bűncselekmény történt a szállítás során.

Csakhogy az ukrán Oscsadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda a Telexnek azt mondta, hogy a most közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal, és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről. Hozzátették, hogy a felvételen nem hangzott el bűncselekmény elkövetésére való utalás.

„A videó helyszín, időpont és a jelenlévő személyek megjelölése nélkül nem más, mint a nyomozóhatóság kommunikációs figyelemelterelése, amely büntetőjogi felelősség megállapítására vagy akár egyszerű gyanú közlésére is alkalmatlan” – írták.

Az ukrán pénzszállítókat képviselő Laczó Adrienn ügyvéd a 444-nek azt mondta, hogy egy teljesen törvényes és minden szükséges papírral, dokumentummal rendelkező szállítmány volt, ami a Raiffeisen Bankból jött.