J.D. Vance egy nappal tovább marad Budapesten, szerdán és csütörtökön is lezárások lesznek

Delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A 444 is úgy értesült, hogy J.D. Vance amerikai elnök a tervezettnél egy nappal tovább marad, nem szerdán, hanem csütörtökön utazik tovább.

A BKK közleménye szerint szerdán napközben elsősorban a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalat érinti, de további kisebb korlátozásokra a belvárosban egész nap számítani kell.

J.D. Vance amerikai alelnököt és feleségét, Usha Vance-t szállító konvoj a Hősök terén április 7-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A repülőtér környékén szerdán korlátozások nem várhatók, csütörtökön viszont már igen. A lezárások a BKK járatait is érintik, a 100E, valamint a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják a repülőtér környékén. Ezalatt nem lehet megközelíteni a repteret, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. A közúti lezárásokról részletes információk a police.hu weboldalon találhatók.