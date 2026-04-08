Még a futókat is elküldték a Feneketlen-tótól J. D. Vance MCC-s látogatása miatt

Szerda délelőtt J. D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegiumba látogat – jelentette be még kedden Szalai Zoltán főigazgató. A fideszes tehetséggondozó Tas vezér utcai épületénél szerda reggel nagy volt a készültség, a látogatás miatt olvasónk szerint kiürítették a Feneketlen-tónál lévő parkot,
még a futókat és az arra sétáló embereket is megkérték, hogy hagyják el a területet. Szalai azt írta, a beszélgetésen a magyar–amerikai kapcsolatokról, a vezetői lét kihívásairól és a legaktuálisabb globális folyamatokról lesz szó.
Kedden az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón J. D. Vance a brüsszeli bürokraták beavatkozásaitól féltette a magyar választásokat, egy másik, háborúellenes gyűlésre hajazó eseményen pedig telefonon kapcsolta Trumpot, majd a nyugati civilizáció sorsa felől vezette le, miért kell Orbánra szavaznia a magyaroknak. A miniszterelnök egy kézmozdulata azt sugallta, kevésbé biztos a győzelmében, mint J. D. Vance, amit azzal magyarázott, hogy még nincs lefutva a választás.
Orbán pedig most már aztán tényleg elfoglalná Európát, csak ehhez győzniük kell vasárnap. Az iráni háború egyáltalán nem került szóba Orbán és Vance közös kampányeseményén.
Orbán pedig Vance mellett Trump békeerőfeszítéseit méltatta, de az Irán elleni háborúról egy szót sem szólt.
J.D. Vance kijelentette, Orbán fog nyerni, de a miniszterelnök nem bólogatott hevesen.