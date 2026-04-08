Még a futókat is elküldték a Feneketlen-tótól J. D. Vance MCC-s látogatása miatt

Szerda délelőtt J. D. Vance amerikai alelnök a Mathias Corvinus Collegiumba látogat – jelentette be még kedden Szalai Zoltán főigazgató. A fideszes tehetséggondozó Tas vezér utcai épületénél szerda reggel nagy volt a készültség, a látogatás miatt olvasónk szerint kiürítették a Feneketlen-tónál lévő parkot,

még a futókat és az arra sétáló embereket is megkérték, hogy hagyják el a területet. Szalai azt írta, a beszélgetésen a magyar–amerikai kapcsolatokról, a vezetői lét kihívásairól és a legaktuálisabb globális folyamatokról lesz szó.

Kedden az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón J. D. Vance a brüsszeli bürokraták beavatkozásaitól féltette a magyar választásokat, egy másik, háborúellenes gyűlésre hajazó eseményen pedig telefonon kapcsolta Trumpot, majd a nyugati civilizáció sorsa felől vezette le, miért kell Orbánra szavaznia a magyaroknak. A miniszterelnök egy kézmozdulata azt sugallta, kevésbé biztos a győzelmében, mint J. D. Vance, amit azzal magyarázott, hogy még nincs lefutva a választás.