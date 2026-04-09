A fiatalok búcsúzni jöttek Orbántól Debrecenben

„Katasztrófaturizmus” – válaszolta szinte kivétel nélkül minden fiatal, akit három nappal a választás előtt a Fidesz debreceni kampányeseményén arról kérdeztünk, miért jött ki a rendezvényre. Pedig nem voltak kevesen: a strategikusan Debrecen egyik szerényebb méretű terére szervezett nagygyűlésen légvonalban a Dósa Nádor tér közepétől egészen a végéig több olyan egyetemista és középiskolás csoport gyülekezett, akik csak azért jöttek, hogy végignézzék a rendszer utolsó napjait.

Sokan közülük most látták először Orbánt – és reményeik szerint utoljára is. Volt, aki csak csendben figyelt, mások táblákkal készültek, és akadtak olyanok is, akik előre megbeszélték, a beszéd melyik pontján kezdenek majd bele a mocskosfideszezésbe.

Abban viszont nem volt kérdés köztük, hogy a maguk módján, de búcsúzni jöttek.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A személyes elköszönésre - az élet ironiája - épp az adott lehetőséget, hogy Orbán március 15-e után úgy döntött, Magyar Péterhez hasonlóan kiáll a közterekre. A debreceniek így hosszú idő után most láthatták először közelről a miniszterelnököt. Bár a korábbi, háborúellenesnek nevezett turnésorozat alig négy hete épp itt, a debreceni Főnix Arénában véget, arra csak egy szűk, válogatott közönség juthatott be.

Orbán újrázása a városban több okból is indokolt: a hagyományosan narancsvidéknek tartott körzetben a kormánypártok támogatottsága már az önkormányzati választások idején is lejtmenetben volt: a több mint tíz éve polgármester Papp László 13,5 százalékpontnyit rontott 2024-ben a négy évvel korábbi eredményéhez képest. Ehhez adódik hozzá, hogy a '26-os választásokra a Fidesz tizenkilencre húzott lapot és az országosan is ismert Kósa Lajos, illetve Pósán László és Tasó László országgyűlési képviselők helyett egy teljesen új, inkább csak a helyi városvezetésbe beágyazott fiatal jelöltekkel áll a rajthoz.

A három Debrecen központú egyéni választókerületet 1998 óta minden alkalommal a Fidesz nyerte, a 444 kalkulációja szerint azonban - és meglepő módon a kormánypárti Nézőpont is így számol - az idei választásokon ebből kettő (Hajdú 1-es, és 2-es körzet) inkább ellenzéké lehet, és csupán egyben esélyesebb a kormánypárt jelöltje: Hajdú 3-as oevk-ban, amihez a választókerületek átrajzolásával több kistelepülést is hozzácsaptak. (Nem véletlen, hogy a kampány finisében Magyar is inkább erre a körzetre fókuszált és olyan kisebb településekre látogatott el mint a Debrecentől 20 kilométerre fekvő Létavértes.)

Fotó: Kristóf Balázs/444

A kormánypárti keménymaggal ezen az áprilisi estén leginkább csak a színpad közvetlen közelében lehetett találkozni. Ők – ahogy az országjárás többi állomásán is – a megszokott koreográfiát követték: a rendezvénysátrakból felvették az ingyen osztogatott zászlót, amivel aztán szinte teljesen kitakarták a hátrébb állók elől a látnivalót.