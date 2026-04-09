Orbán: „Előttem is voltak miniszterelnökök, utánam is lesznek bőven”

Orbán Viktor csütörtökön a KDNP-frakció videógyártójának adott interjút az Indexen, ahol többek között arról beszélt, hogy a kihívóival (Magyar Péter, Toroczkai László, Dobrev Klára) szemben neki sokkal több kormányzati tapasztalata van: „Tapasztalat, idő, asztalra letett teljesítmény, ez számít. És az ön által említett hölgyek és urak, akik lehet egyébként, hogy jó szándékú emberek, de nem akarom őket bántani, de még nem szagoltak puskaport. Soha életükben nem viseltek kormányzati felelősséget. Nem tudják, mi fán terem ez. Nem mondom, hogy ez megtanulhatatlan, tehát nem szeretnék egy olyan képet fölrajzolni, hogy ez a tudás csak az én számomra elérhető, mert előttem is voltak miniszterelnökök, és utánam is lesznek bőven, tehát ez egy megszerezhető tudás, de ma a tényhelyzet mégiscsak az, hogy a kormányzó pártnak van tapasztalata, a többieknek meg nincs tapasztalata.”

A miniszterelnök összehangolt akciónak tekinti, hogy Szabó Bencéhez vagy Pálinkás Szilveszterhez hasonlóan egyre többen szólalnak fel a rendszerrel szemben, még a titkosszolgálati szálat sem tartja kizártnak: „Biztos nem véletlenül van így, tehát ezt valaki eltervezte, összehangolta. Itt olyanok is színre léptek, akik évek óta nincsenek már bent a testületben. Van olyan, aki éppen most szeretne kilépni, van, aki már ki is lépett, tehát különböző helyzetű emberek egyszer csak időben rendkívül behatárolt keretek között elkezdenek egymás után nyilvánosság elé lépni, és pont azt mondják, amit a legnagyobb ellenzéki párt mond, hogy nem működik jól a magyar állam. Ez egy kampány. Orkesztrált kampány, akciósorozat.

Ami a földerítést igénylő kérdés, de ezt majd a választás után tudjuk elővenni, hogy van-e emögött külföldi titkosszolgálati szál, amit én egyáltalán nem zárok ki.”

A Putyinnal folytatott beszélgetésének lehallgatását és nyilvánosságra hozását pedig egyenesen bűncselekménynek tartja: „Ez természetesen mind bűncselekmény. Tehát akik ebben közreműködtek, bűncselekményeket követtek el. Ezért egy jogászcsapat dolgozik is azon, hogy ezeket mind értelmezze, elemezze, föltárja és majd jogi indítványokat tegyen az elkövetők megbüntetése érdekében.” A lehallgatásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy ha „élet-halál kérdésről van szó Magyarország számára”, akkor nem telefonon tárgyal, hanem személyesen. „Ha fontos dologról van szó, és az óvatosság indokolt, akkor védett vonalakon szoktunk beszélni, sosincs 100 százalékos védelem, mint a mostani eset is mutatja. És amikor meg nincs semmilyen titokzatosság abban, amiről beszélünk, egyébként az orosz elnökkel való beszélgetés speciel ilyen volt, akkor meg nem érdekel, hogy ki hallja, mert nem fogunk olyasmiről beszélni, előre tudom, ami egyébként ne bírná ki a nyilvánosság érdeklődését.”

Mivel szerinte most a külföldi titkosszolgálatok „bántóan átjáróházszerűen” tudnak működni Magyarországon, ezért ezzel lesz teendője a következő titkosszolgálati miniszternek meg belügyminiszternek. Szerinte a külföldieknek a választás tétje Ukrajna EU-tagsága.

Pálinkás Szilveszter százados arról beszélt, hogy a csádi missziót Orbán Gáspár készítette elő, méghozzá úgy, hogy 50 százalékos harcértékvesztéssel számolt, erről azt mondta: „Az én fiamra vonatkoznak ugyanazok a szabályok, mint minden más katonára. Amikor ez történhetett, akkor főhadnagy lehetett, most százados. Egyetlen külföldi missziót sem tervezhetnek főhadnagyok meg századosok. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Tehát missziót a legmagasabb szinten terveznek. Dönteni róla meg még magasabb szinten döntenek. Ehhez persze kellhetnek főhadnagyok, meg századosok, meg még sok mindenki kellhet hozzá, hogy részletkérdésekben véleményt mondjanak, de hogy bárki döntési helyzetbe kerüljön, akárcsak a tervezés folyamán, az ki van zárva. Tehát ez inkább egy politikai akciónak tekinthető. 50 százalékos veszteséggel pedig emlékeim szerint soha Magyarország történetében semmilyen akciót nem terveztek, és a mostani állapotok mellett pedig ez egy szakmai nonszensz.”

Orbán Viktor szerint a következő négy évben a háborúból való kimaradás lesz a legnagyobb kihívás. „Örültem volna, ha úgy válaszolhatok, hogy fantasztikus elgondolások és építkezési lehetőségek állnak a következő kormány előtt. Erről nem szabad lemondani, tehát a célokról sosem szabad lemondani, de az biztos, hogy a legtöbb fejfájás nem azt fogja jelenteni a következő kormánynak, hogy hogyan építsünk meg valamit, hanem hogy a közeledő bajokat hogyan hárítsuk el, hogy hogyan védjük meg azt, ami már megvan, és amiért Magyarország az elmúlt 16 évben megdolgozott. Nem ez lesz Magyarország legirigyeltebb állása a következő négy évben” - mondta Orbán Viktor. Egyébként arra számít, hogy április 12-én éjszaka sok pezsgőt fogunk inni.