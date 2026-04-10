A Meduza forrásai szerint már a Kreml is Orbán vereségére készül

A Kremlben sem tartják már elképzelhetetlennek Orbán Viktor vereségét, és készülnek is arra, hogyan kellene ezt kimagyarázniuk – ez derül ki a külföldre kényszerített orosz portál, a Meduza cikkéből.

„Eleinte még volt remény arra, hogy Orbán és politikai stratégái megfordíthatják a helyzetet, és a listás szavazáson nyerhetnek. Ezután az egyéni választókerületekben elért győzelem vált a legvalószínűbb forgatókönyvvé. Most [a Kreml] nem zárja ki, hogy ez sem fog megtörténni” – mondta a lap egyik kormányközeli forrása.

A Meduza felidézi: a kampány során több nyugati lap arról írt, hogy az orosz titkosszolgálatok aktívan befolyásolják a 2026-os magyar választást. A brit Financial Times azt írta, dezinformációs kampányt folytat a Kreml, a cél Orbán hatalomban tartása. A VSquare szerint több orosz titkosszolga egy ideje Budapestről dolgozik ezen. A Washington Post közölte, az orosz hírszerzés Orbán elleni merényletet javasolt, mert az megváltoztatná a kampány irányát. Az orosz nagykövetség tagadta, hogy Oroszország beavatkozna a magyar választási kampányba, a Kreml „fake newsnak” nevezte a Financial Times riportját.

A Meduza egyik forrása szerint „természetesen” nem közvetlenül Putyin elnöki hivatalából irányítják Orbán kampányát, de asszisztenciát nyújtanak a közösségi médiás tevékenységéhez. Ez a forrás és egy Kremlnek dolgozó politikai tanácsadó egyaránt azt mondta,

ha Orbán veszít, az állami irányítású orosz média ezt az Európai Unió által szervezett „színes forradalomnak” fogja beállítani.

Vlagyimir Putyin viszont magát Orbánt és csapatát fogja hibáztatni a vereségért, mert „még a mi támogatásunkkal sem tudták megcsinálni” – mondta a Meduza egyik forrása.

(Aki már most szeretné megérteni, miért nevezi a szovjet/orosz vezetés színes forradalomnak az összes ellenük irányuló népmozgalmat az 56-os magyar forradalom óta, annak ajánlom ezt a cikket.)