Három héten belül kerozinhiánnyal szembesülhetnek az európai repterek

Az európai repülőterek komoly, akár rendszerszintű üzemanyaghiánnyal nézhetnek szembe, ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás három héten belül nem áll helyre. Az iparági szervezet, az ACI Europe szerint a készletek már most apadnak, miközben a geopolitikai feszültségek tovább növelik az ellátási nyomást.

A Financial Times szerint a szervezet figyelmeztette az Európai Bizottságot és Apósztolosz Cicikósztasz uniós közlekedési biztost is, hogy sürgős, összehangolt uniós fellépésre és folyamatos monitorozásra van szükség, mivel jelenleg nincs átfogó kép a kerozinellátás helyzetéről.

„Ha a Hormuzi-szoroson való áthaladás a következő három hétben nem áll helyre jelentős és tartós módon, az EU-ban rendszerszintű kerozinhiány alakulhat ki”

– írták, hozzátéve, hogy a közelgő nyári csúcsszezon – amitől számos uniós gazdaság függ – tovább erősíti az aggodalmakat.

Fotó: Németh Dániel/444

Bár Európában még nem alakult ki széles körű hiány, az árak már megduplázódtak, egyes repülőtereken korlátozásokat vezettek be, a légitársaságok pedig járattörlések lehetőségére figyelmeztetnek. Utóbbiak szerint néhány hétre elegendő üzemanyag áll rendelkezésükre, a beszállítók azonban már nem tudják garantálni a májusra tervezett szállításokat. Emiatt több cég kapacitáscsökkentésbe kezdett, mivel a magas üzemanyagárak egyes útvonalakat veszteségessé tettek. Több nagy légitársaság – köztük a Delta, az Air New Zealand és a LOT – már járatokat töröl vagy ritkít, illetve áremelésre készül.