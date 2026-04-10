Orbán Viktor fájdalmas vereséggel kezdte a hétvégét

Pénteken lejátszották a magyar futballbajnokság 29. fordulójának nyitómeccsét. A Puskás néven játszó Felcsút hazai pályán, az Orbán Viktor házának szomszédságában lévő Pancho Arénában 4-1-re kikapott a Győrtől, amely a győzelemmel 6 pontra növelte az előnyét az élen a Fradi előtt. Igaz, az FTC két meccsel kevesebbet játszott, pontosabban egyet most játszik, az Üllői úton nyolckor kezdtek a Diósgyőr ellen.

A Felcsút az MTI szerint 2685 néző előtt játszott meccsen már a 16. percben hátrányba került, de csak a második félidőre omlott össze: a Győr az 50., a 67. és a 69. percben lőtte a további góljait. A hazaiak, akiknek az első félidőben kaput találó lövésük sem volt, már csak teljesen tét nélküli szituációban, a 90+2. percben tudtak szépíteni.

Orbán szülőfalujának csapata hazai pályán 2021 augusztusában szenvedett ennél nagyobb vereséget, akkor 6-1-re kapott ki a Pakstól, két piros lap után. A felcsútiak gazdálkodásáról, arról, hogy 10 év alatt több mint 150 milliárd ment a focijukra, épp ma írtunk egy bővebb elemzést.

Persze aligha lepődhet meg a kudarcon bárki, aki követi Orbán futballtudományi eszmefuttatásait. A felcsútiak ebben az összeállításban játszottak: Szappanos – Orján, Golla, Markgráf, Maceiras – Duarte (Okeke, 74.), Nissilä (Magyar, 59.) – Soisalo (Mondovics, 55.), Lukács D., Szemel (Szolnoki, 74.) – Németh A. (Fameyeh, 59.)

Hát hol van ez a futballokos miniszterelnök „Szoszó a baloldalon, Nagy Joe ott a balfutóba' és Tamás Márk, aki most szerződött valahova”-féle álomcsapatától?