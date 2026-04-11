Cooky a Vadhajtások mulatós kampányindulójával zárta le a Fidesz kampányát

POLITIKA

A Fidesz megtartotta kampányzáróját, beszédet mondott Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Viktor, volt Szabadság vándorai, meg fura történelmi párhuzamokat emlegető Rákay Philip, de az esemény zárásaképp az országjárás utóbbi néhány állomásán már fel-felcsendülő Vadhajtások kampánydalát nyomta le DJ-pult mögül a francia származású, magyar nyelvvel néha hadilábon álló Szelba Christian George, azaz Cooky, a műsorvezető, lemezlovas. A számra A szabadság vándorait nem sokkal korábban előadó Dér Heni is ráénekelt, Curtis pedig rappelt is tuctucra.

Forrás: Orbán Viktor/YouTube

A náci Bede Zsolt által szerkesztett Vadhajtások AI-gyanús mulatós-techno kampányindulójára Orbán Viktor is táncikált már, szövege a következő:

„Kizöldült a magyar vidék, tavasz van,
nem bízunk mi a külföldi szavakban,
behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás,
csak a Fidesz a biztos választás.”

„És köszönjük az eredeti kampánydalt a Vadhajtások csapatának!” – mondta a rendezvény végén Rákay, köszönetet mondva a náci gyűlöletportálnak.

A magyart gyakran keverő Cookyn túl ott volt a kampányzáró VIP-részlegében Jaber, a drogokról és fegyverekről rappelő, aranyfogú kuvaiti–magyar rapper is, aki a magyar nyelvet amerikai rapperszlenggel keverve csatlakozott a fizetett állampáti celebek táborához.

Forrás
választás 2026 POLITIKA vadhajtások Curtis fidesz dér heni rákay philip Jaber Szelba Christian George cooky Bede Zsolt fidesz-kampány kampányzáró Szijjártó Péter kampányzáró buli orbán viktor Lázár János választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Két kézzel fogsz karlendíteni, ha megtudod, mi volt az a szám, amire Orbán a kocsijában mulatott: a Vadhajtások kampánydala

Kizöldült a magyar vidék, tavasz van, nem bízunk mi a külföldi szavakban.

Szily László
MŰVÉSZET

Az ügyészség szerint a rendőrség, ami azt se tudta kideríteni, hogy Bede Zsolt áll a Vadhajtások mögött, mindent jól csinált

Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.

Herczeg Márk
bűnügy

Március 15. nagy nap volt az állampárt celebistállójának

Debütált a frissen igazolt Pápai Joci, Gáspár Győző életében először metrózott, Dopeman felajánlkozott Putyinnak, Orbán resztorizta Vasvári Vivient.

Mészáros Juli
trash

Ki ez a drogokról és fegyverekről rappelő kuvaiti–magyar rapper, aki már Orbán évértékelőjén vagánykodik?

Propagandisták interjúztatják, vagánynak tartja, hogy találkozhatott az országot remekül vezető Orbánnal, úgy emlegeti a drogkereskedelemet halálbüntetéssel sújtó Kuvaitot, hogy közben arról rappel, mennyire szereti a füvet. Ki az?

Bódog Bálint
belföld

Jaber üzent Magyar Péternek: Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe

A kuvaiti-magyar rapper egyszerre több nyelven elmondott beszédével próbálta csitítani a választási kampányban elszabaduló indulatokat.

Czinkóczi Sándor
költészet