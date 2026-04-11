Cooky a Vadhajtások mulatós kampányindulójával zárta le a Fidesz kampányát

A Fidesz megtartotta kampányzáróját, beszédet mondott Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Viktor, volt Szabadság vándorai, meg fura történelmi párhuzamokat emlegető Rákay Philip, de az esemény zárásaképp az országjárás utóbbi néhány állomásán már fel-felcsendülő Vadhajtások kampánydalát nyomta le DJ-pult mögül a francia származású, magyar nyelvvel néha hadilábon álló Szelba Christian George, azaz Cooky, a műsorvezető, lemezlovas. A számra A szabadság vándorait nem sokkal korábban előadó Dér Heni is ráénekelt, Curtis pedig rappelt is tuctucra.

A náci Bede Zsolt által szerkesztett Vadhajtások AI-gyanús mulatós-techno kampányindulójára Orbán Viktor is táncikált már, szövege a következő:

„Kizöldült a magyar vidék, tavasz van,

nem bízunk mi a külföldi szavakban,

behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás,

csak a Fidesz a biztos választás.”

„És köszönjük az eredeti kampánydalt a Vadhajtások csapatának!” – mondta a rendezvény végén Rákay, köszönetet mondva a náci gyűlöletportálnak.

A magyart gyakran keverő Cookyn túl ott volt a kampányzáró VIP-részlegében Jaber, a drogokról és fegyverekről rappelő, aranyfogú kuvaiti–magyar rapper is, aki a magyar nyelvet amerikai rapperszlenggel keverve csatlakozott a fizetett állampáti celebek táborához.