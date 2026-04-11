Dúró Dóra: Minden szimpatizáns listán és egyéniben is szavazzon a Mi Hazánkra!

Ahhoz, hogy a Mi Hazánk megkerülhetetlen legyen a következő országgyűlésben, minden szimpatizánsnak el kell menni szavazni a pártra listán és egyéniben is – ezt kérte Dúró Dóra a Mi Hazánk kampányzáróján a Telex tudósítása szerint.

Az utóbbi napokban számos, a szélsőjobboldal körül mozgó szereplő buzdította a Mi Hazánk szavazóit arra, hogy egyéniben szavazzanak a Fideszre a nemzet érdekében. Ilyen volt Budaházy György és testvére, Edda, ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkész, de a Kárpátia frontembere is.

A Mi Hazánk a kampány utolsó hetében is ragaszkodott ahhoz, hogy egyéniben és listán is kérik a támogatóik szavazatát. Azzal érveltek, hogy nincs felesleges szavazat, mivel a vesztes jelöltekre leadott töredékszavazatok hozzáadódnak a párt listájához.

Bár Magyar Péter azt mondta, a Mi Hazánk politikusai vissza fognak lépni, hogy ezzel is segítsék a Fideszt, Toroczkaiék ezt minden lehetséges csatornán visszautasítják. Állításuk szerint azért sem lesz visszalépés, mert a politikusaik erre írásban tettek ígéretet.

A jobboldali pártoknak egyébként sincsenek jó emlékeik a Fidesszel való együttműködéssel kapcsolatban, nem véletlen, hogy Novák Előd márciusi interjújában elrettentő példaként emlegette a 2002-es kampányt, amikor az antiszemita Csurka István vezette MIÉP visszalépett a Fidesz javára, ami végül a párt halálához vezetett.

A kampányzárón Dúró, a párt alelnöke a Bűnvadászokról azt mondta, az egyik legjobb dolog, ami Magyarországgal történt az elmúlt időszakban. A jogilag kérdőjeles, de rendkívül népszerű YouTube-csatornáról, annak kampánybeli szerepéről itt, a párt kampányáról pedig itt írtunk bővebben.