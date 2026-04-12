A Heti Hetes maradt, ami volt: kocsmai szintű, gúnyolódós heherészés a 90-es évekből

Az RTL úgy érezte, a 2026-os országgyűlési választás napja lesz a legmegfelelőbb időpont arra, hogy tíz év után visszarakja képernyőjére a Heti Hetest, a csatorna szórakoztatónak szánt közéleti műsorát, ami 1999 és 2016 között futott.

Az újraélesztett Heti Hetes műsorvezetője Csiszár Jenő („Orbán Viktor katonája”) és Jáksó László után a fókuszcsoportos/jólvanezígyes Nagy Ádám lett, a mellette ülő viccelő fejek pedig a TV2-től pár éve átigazolt Majka, a szintén TV2-től átigazolt Hajós András, Hevér Gábor, Thuróczy Szabolcs és Parti Nóra színészek, a korábbi Nemakarokbeleszólni formációból ismert influenszer, Fancsikai Eszter, Linczényi Márk, aki nemrég még a kormányközeli Vaszily Miklós tulajdonába tartozó Index felületén humorizált, és Vadon János, aki korábban Sebestyén Balázs oldalán rádiózott és alázott gyereket.

Igen, ez így kilenc ember, nem hét, mindenki jól számolt. Az első adásból kapásból ki is maradt Parti Nóra és Linczényi. Fontos megjegyezni azt is, hogy az adás nem élőben ment, már napokkal korábban felvették, vagyis a benne szereplőknek ezen a ponton nemhogy a rekordmagas választási részvételi adatokról nem tudtak, de ennek az ultra súlyos kampánynak az utolsó, minden korábbinál súlyosabb pillanatairól sem.

Ami maradt – Hajósón túl –, az a főcímzene, amit ugyanúgy Geszti Péter énekel, és az is, hogy most is „középkorú férfiak és egy kötelező nő” nevetgélnek a székekben. Ezt nemcsak én mondom, hanem maguk a szereplők is. És ugyancsak maradtak a Hahota-szintű, néha enyhén saskabarés faviccek is.

„Nekem szinte az is mindegy, hogy melyik tévében vagyok” – próbált önironizálni Hajós, mire Vadon azzal replikázott: „Ez is csak egy számla.”

Ezután azon kellett nevetgélni, hogy Hevér felolvasott egy képzelt levelet a Fidesz istállójába tartozó celebek aláírásával, köztük Pápai Jocit is megemlítve, aki egyébként az RTL alkalmazottja, legalábbis a legutóbbi X-Faktornak még ő volt az egyik műsorvezetője. Viccelődtek egy sort azon is, hogy még az is előfordulhat, hogy feleslegesen örülnek a két nappal a választás előtt felvett műsorban, hisz simán lehet, hogy elmarad az egész, és bejönnek az oroszok.

Majka ezután kifejtette, szerinte a választás utáni hétfőn kicsit megnyugszik az ország, „függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény”, majd arról beszélt, hogy ismer olyan politikust, aki nem olvas híreket, csak azt, amit az emberei mutatnak neki. Fancsikai ezen a ponton visszavágott: „Akkor azt a fotót se látta, ami veled készült?” – utalt Majka Szijjártóval közös képére. Szintén Fancsikai volt, aki emlékeztette Majkát, hogy nevetgélhet a Fidesznek drukkoló Aurelión, de ugyanott kezdték: a Való világban.

Az adás második felében a szereplőknek őket alázó kommenteket kellett felolvasnia, ezen a ponton beszélt arról Thuróczy, hogy hét évig szinkronizált pornót. Aztán a csatornát is alázták kicsit, legalábbis Nagy Ádám a szemöldökét felvonva, kissé szemrehányóan olvasta fel a hírt, hogy az RTL a napokban Deák Dánielt hívta be szakértőként a reggeli műsorukba, hogy J. D. Vance látogatásáról beszéljen. „Korrekt beszélgetés volt, nyilván láttam azt a kétszáz csúsztatást a Deák részéről, de ha az lenne a politika, amit ott láttunk, akkor nem lenne olyan nagy baj” – mondta Fancsikai.

A műsor vége felé azon kezdtek lamentálni, vajon Mészáros Lőrinc megtarthatja-e a vagyonát, ha veszít a Fidesz, mire Hajós elkezdett kicsit hebegni, Nagy Ádám pedig szólt neki: „Ne aggódj, már nem annál a tévénél vagy!” Végül a Pálinkás Szilveszter által elmondottak is szóba kerültek, Majkából pedig a következő gondolat szakadt ki: „Azért csak nem egy banánköztársaság vagyunk, ha egy demokratikus választás után úgy alakul, hogy nekik menniük kell, akkor már a másik hatalmat kell szolgálniuk.”

Azt egyelőre nem közölték, hogy hány részt terveznek az új Heti Hetesből, de miután már láthattunk az RTL oldalára feltöltött előzetesben olyan részleteket is, amik ebben az adásban nem szerepeltek, így egy adás még egészen biztos lesz. Szóval akinek ez minden vágya, a következő vasárnap este is kapcsolja be a tévét.