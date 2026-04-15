Toroczkai László: Sulyok Tamásnak ki kellene töltenie a mandátumát

„Amennyiben Sulyok Tamás nem obstrukcióra készül, hanem az egész nemzetet akarja majd szolgálni, akkor a jelenlegi helyzetben ki kellene töltenie a mandátumát. Sulyok Tamás a kérdésemre jelezte, hogy nem készül obstrukcióra, és politikai nyomásra nem akar lemondani” – írta X-en Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, miután a parlamentbe jutó pártként ő is tárgyalt a köztársasági elnökkel.

Sulyok szerdára hívta be a leendő parlamenti pártok elnökeit tárgyalni. Először Magyar Péter, majd Orbán Viktor és Semjén Zsolt KDNP-elnök járt a Sándor-palotában, őket követte Toroczkai. Magyar Péter a találkozó után azt mondta, Sulyok őt fogja először felkérni a kormányalakításra, és azt is elárulta, hogy személyesen kérte fel a köztársasági elnököt a lemondásra.

A poszt szerint Toroczkai azt mondta Sulyoknak, „hogy demokráciát, jogállamiságot nem lehet antidemokratikus módszerekkel helyreállítani. Ha Magyar Péter visszaél a hatalmával, és azzal a kétharmados többséggel, amelyet éppen a Fidesz által alkotott igazságtalan, aránytalan választási rendszernek köszönhet, akkor semmivel sem fogja demokratikusabban gyakorolni a hatalmát, mint ahogy a Fidesz tette.”

A szélsőjobbos párt elnöke szerint „nem lesz a fékek és ellensúlyok rendszere, ha a Tisza Párt ülteti az általa kiválasztott embert a köztársasági elnök székébe”.

Mikor a Mi Hazánk eredményváróján még nem volt biztos, hogy a Tiszának megvan a kétharmados többsége, Novák Előd kérdésünkre azt mondta, sok mindenben hajlandók lettek volna kisegíteni az alkotmányozáshoz szükséges szavazatokkal a Tiszát – az olyan, kétharmaddal bebetonozott közjogi tisztviselők lecserélésére is nyitott volt, mint a köztársasági elnök, hozzátéve, hogy nem mindegy, kikre cserélnék le.

Az eredményt látva a pártelnök a beszédében viszont már durvább hangnemet ütött meg Magyar irányába, akiről gratuláció helyett elmondta, hogy a Facebook-jelöltjeként jutott a parlamentbe. Toroczkai azt mondta, mivel az oldalon letiltották a profilját, megóvja a választásokat kiegyensúlyozatlanság miatt – a 444 által kérdezett TASZ-os jogász, Döbrentey Dániel szerint azonban ennek nem lesz kihatása a választás eredményére.