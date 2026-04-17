Irán teljesen megnyitotta a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter bejelentette, hogy teljesen megnyitották a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt a tűzszünet hátralévő időszakára. A kéthetes iráni-amerikai tűzszünet április 22-én jár le. A hírre fél óra alatt 95 dollárról 89 dollárra esett a Brent nyersolaj hordónkénti ára.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában köszönte meg az irániak döntését. Nem sokkal később egy másik posztban bejelentette, hogy az iráni kikötőket továbbra is tengeri blokád alatt tartja az Egyesült Államok. Egészen addig, ameddig az amerikaiak Iránnal folytatott tranzakciói teljesen befejeződnek.

Az Egyesült Államok a hét elején bejelentette, hogy tengeri blokád alá vonja a Hormuzi-szorost, miután Irán hetekre lezárta a világ legforgalmasabb olajszállító útvonalát a februári amerikai-izraeli támadásra válaszul.

Az irániak azután nyitották meg a Hormuzi-szorost, hogy csütörtökön tíznapos tűzszünet lépett életbe Libanon és Izrael között. Trump akkor azt írta, hogy az Egyesült Államok és Irán akár már a hétvégén újra tárgyalhat. A közvetítő szerepet Pakisztán játssza, és egyes források szerint már történt előrelépés a „legnehezebb kérdésekben”, bár az iráni nukleáris program jövője továbbra sem rendezett. A tárgyalások egyik kulcskérdése a nagy dúsítású urán (HEU) sorsa: Washington annak teljes kivitelét szorgalmazza, míg Teherán eddig ezt elutasította. (via BBC)