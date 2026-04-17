Távozik hivatalából az ICE megbízott igazgatója

Május végi hatállyal távozik hivatalából Todd Lyons, az amerikai Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (ICE) megbízott igazgatója - jelentette be csütörtökön Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter.

A miniszter az ICE nagyszerű vezetőjének nevezte Lyonst, aki „hozzájárult az amerikai közösségek biztonságosabbá tételéhez”, és sok sikert kívánt neki a magánszektorban folytatódó karrierjéhez.

Todd Lyonst 2025 márciusában nevezték ki az ICE élére, vezetése idején az ügynökség a kongresszustól jelentős forrásokat kapott, amelyeket az állományának és az őrizetbe vételi kapacitásainak bővítésére használt fel.

Az ICE több nagyszabású bevándorlásellenes műveletben is központi szerepet játszott például Chicagóban és Minneapolisban, aminek azt követően vetettek véget, a térségbe rendelt szövetségi bevándorlási ügynökök óriási felháborodást kiváltva két helyi lakost, Renee Goodot és Alex Prettit is megöltek. Az esetek vizsgálata még folyamatban van.

Stephen Miller, az elnök kabinetfőnök-helyettese és bevándorlási politikájának legjelentősebb formálója azt mondta Lyonsról: „Bátor munkája számtalan amerikai életét mentette meg, és hozzájárult ahhoz, hogy amerikaiak milliói éljenek biztonságban és nyugalomban”.

A méltató szavakkal ellentétben az ICE egyre erőszakosabb fellépése polgárháború-közeli állapotokat eredményezett például Minneapolisban, nem mellesleg megbontotta a Donald Trump elnök mögött álló republikánus egységet is, arról nem is beszélve, mekkora tüntetéshullámot indított a bevándorlásellenes intézkedéssorozat.

Trump januárban már kénytelen volt kirúgni a Minneapolis városát megszálló szövetségi idegenrendészeti erők parancsnokát, Greg Bovinót, majd március elején menesztette sokat bírált belbiztonsági miniszterét, Kristi Noemet, aki kulcsszereplő volt az adminisztráció tömeges kitoloncolási programjának megvalósításában.