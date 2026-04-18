Bukta a mandátumát az ember, akinek a titkosszolgálatokat kellett volna felügyelnie

A külképviseleteken leadott és az átjelentkezettek szavazatai miatt további három választókörzetet is behúzott a Tisza, aminek köszönhetően még egy újabb listás mandátumot is elvettek a Fidesztől. A 24.hu észrevette, hogy ezzel éppen azt a Farkas Örsöt ütötték ki, akire Rogán Antal rábízta a titkosszolgálatokat és a kiberbiztonságot. Azt a két területet, ami az elmúlt időszak legnagyobb botrányait okozta, mivel a Direkt 36 cikke és Szabó Bence százados beszámolója után komoly gyanú merült fel, hogy a szolgálatok rádolgoztak a Tisza Párt informatikusaira.

Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár Fotó: Németh Dániel/444

Farkas Örs 2024 márciusában ült be a Fidesz-frakcióba Varga Judit megüresedett helyére. Kezdetben Kocsis Máté kabinetfőnöke volt a VIII. kerületben, de az előző ciklusban már Rogán mellett dolgozott, akkor a Kormányzati Tájékoztatási Központ vezetőjeként, tájékoztatásért felelős miniszteri biztosként próbálták hasznát venni inkább kevesebb, mint több sikerrel. Majd azzal hívta fel magára a világ figyelmét, hogy még George Clooney mögött is Soros Györgyöt látta.

Persze ha a pártvezetés indokoltnak látja, akár még Farkas Örs is visszaülhet a parlamentbe. Most a Fideszben annak sincs biztos helye, aki listás mandátumot szerzett, mert a vereség hatására Orbán Viktor rájött, hogy azok az emberek, akik bejutottak a parlamentbe, nem azok, akikre ott szükség lesz. Vagyis a pártlista végére rakott emberekből kell szemezgetniük az 52 fős frakcióba. A Fidesz országos listáján olyan neveket találni, mint közmédiából ismert Bende Balázs vagy a fideszes médiában szakértőként megszólaló Lomnici Zoltán.