Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Egy napig sem volt nyitva a Hormuzi-szoros, Irán most bejelentette, hogy visszavette az ellenőrzést a szoros felett az amerikai blokád miatt. Az iráni média által közzétett közleményben az iráni hadsereg operatív parancsnoksága „kalózkodásnak” minősítette a folyamatban lévő amerikai blokádot, mondván, „emiatt a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés visszaállt a korábbi állapotába, és ez a stratégiai vízi út a fegyveres erők szigorú irányítása és ellenőrzése alatt áll”.

„Amíg az Egyesült Államok nem állítja vissza az iráni eredetű és onnan Iránba tartó hajók teljes hajózási szabadságát, a Hormuzi-szorosban a helyzet továbbra is szigorú ellenőrzés alatt áll, és a korábbi állapotában marad.”

Tegnap Irán és Donald Trump bejelentették, hogy a szoros újra megnyílt a hajózás előtt, de az amerikai elnök azt mondta, hogy az amerikai blokád „teljes erővel érvényben marad”, amíg Teherán megállapodásra nem jut Washingtonnal, beleértve nukleáris programját is.

Mindeközben Trump Iránról érkező „meglehetősen jó” hírekről nyilatkozott optimistán, azt viszont már nem részletezte, hogy mik ezek a jó hírek. (BBC, The Guardian)