Trump sejtelmesen annyit mondott: „Meglehetősen jó hírek érkeztek Iránról”

Az Egyesült Államok elnöke azt nyilatkozta, hogy „meglehetősen jó hírek érkeztek Iránról”, ami optimizmust sugall az Irán elleni háború lezárását célzó béketárgyalásokkal kapcsolatban. Azt viszont hozzátette, hogy a szerdáig érvényben lévő tűzszünetet nem lehet meghosszabbítani megállapodás nélkül.

Irán órákkal korábban ideiglenesen újra megnyitotta a Hormuzi-szorost, miután Izrael és Libanon külön, az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodást kötött. A két fél későbbi nyilatkozatai azonban bizonytalanságot hagytak maguk után azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan állhat helyre a hajózás a globális olajszűkületi ponton keresztül.

Trump péntek késő este az Air Force One-on nyilatkozva azonban nem kívánt részleteket közölni arról, hogy mi a jó hír.

„Úgy tűnik, nagyon jól mennek a dolgok a Közel-Keleten Iránnal” – mondta az újságíróknak, miközben visszatért Washingtonba Phoenixből, Arizonából. „A hétvégén tárgyalunk. Arra számítok, hogy a dolgok jól fognak menni. Sok dologról már megállapodtunk.”

Ezzel éles ellentétben azonban kijelentette, hogy felmondhatja a tűzszünetet Iránnal, hacsak nem születik egy hosszú távú megállapodás a háború lezárásáról a szerdai lejárat előtt.

Trump a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy valószínűleg további közvetlen tárgyalásokra kerül sor Irán és az Egyesült Államok között ezen a hétvégén. Ez azonban valószínűtlennek tűnik, ráadásul szombaton kora reggel semmi jel nem utalt a tárgyalások előkészítésére a pakisztáni fővárosban, ahol múlt hétvégén 21 óra után megszakadtak a tárgyalások.

Egy, a folyamatokra rálátó pakisztáni forrás azt mondta, hogy egy Irán és az Egyesült Államok közötti találkozó egy kezdeti egyetértési megállapodáshoz vezethet, amelyet 60 napon belül egy átfogó békemegállapodás követhet. A helyzetet viszont tovább bonyolítja, hogy Irán parlamentjének elnöke és főtárgyalója, Mohammad Baqer Qalibaf a közösségi médiában azt írta, hogy a Hormuzi-szoros „nem marad nyitva”, ha az amerikai blokád folytatódik.

Trump ráparancsolt Izraelre is

Donald Trump pénteken azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok megtiltotta Izraelnek Libanon további bombázását. Ezzel szokatlanul kemény hangnemet ütött meg a szövetségesével szemben, miközben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges megállapodás nem kapcsolódik a libanoni konfliktushoz.

„Izrael nem fogja többé bombázni Libanont. Az USA MEGTILTJA nekik ezt. Elég volt!!!” – írta Trump egy közösségi médiás bejegyzésben.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyelőre nem reagált Trump megjegyzésére, korábban viszont azt mondta, hogy az izraeli csapatok elrettentés gyanánt maradnak Dél-Libanonban. (Reuters)