Orbán: Hétfőtől újraindul a szállítás a Barátságon, ezt követően Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitel blokkolását

Facebook-posztban jelentkezett Magyarország leköszönő miniszterelnöke. Orbán Viktor arról írt, hogy kormánya „brüsszeli közvetítéssel” jelzést kapott Ukrajnától: az ország hétfőtől kész újraindítani az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken, amennyiben Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

„Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget”

– írja Orbán, akinek bejegyzése pontosan rímel arra, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondott még kedden. Zelenszkij akkor arról beszélt, a Barátság kőolajvezetéket április végére megjavíthatják és üzembe állíthatják, és arra számít, hogy Magyarország feloldja a vétót, ami akadályozza, hogy az Európai Unió átutalja a 90 milliárd eurós hitelt, ami elengedhetetlen az ukrán állam további működtetéséhez.

Ismeretes, a hitelben az EU vezetői decemberben egyeztek meg. Magyarország, Szlovákia és Csehországgal azzal a feltétellel vállalta a támogatást, hogy a jövőben nem nekik kell majd visszafizetniük a hitelt és az azzal járó kamatokat. Orbán ennek ellenére februárban mégis blokkolta a hitelt, amiért leállt az olajszállítás a Barátság-kőolajvezetéken.