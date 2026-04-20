Baranyi ugyan elhajtotta őket, de a Pázmány új campusát még a NER-es Bayer Construct építheti meg 110 milliárdért

Véglegessé válhat, hogy a kormányközeli West Hungária Bau, a Bayer Construct és a Laterex konzorciuma építheti meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusát a Palotanegyedben: a 109,9 milliárd forintos ajánlatot benyújtó konzorcium elsősége a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata után már fixnek tekinthető - írja az Átlátszó.
A Balázs Attila NER által óriásira növelt építőipari birodalmára a jövőben nehezebb idők jöhetnek: Magyar Péter is üzent már nekik, hogy nem felejt, hétfőn pedig a rezsimváltás látványos pillanata volt, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester már az ajtóból kidobja a tárgyalni érkező Balázsékat.
Balázs cége, a többek között az új zuglói városközpontot is építő Bayer Construct és partnerei azonban a Pázmány új campusát még a jelek szerint megépíthetik 110 milliárd + áfáért. A közbeszerzési eljárásból egy menet közbeni céges összeolvadás miatt kizárt KÉSZ Építő Zrt. ugyanis hiába támadta meg a döntést, kérelmüket a döntőbizottság nem találta megalapozottnak.
Így csak egy kisebb kifogásuknak adtak helyt: ebben a KÉSZ azt sérelmezte, hogy nem kaptak betekintést a nyertes konzorcium ajánlati dokumentumaiba. Ezt a Lázár János vezette ÉKM elutasította, a döntőbizottság szerint indokolatlanul, ezért a Lázár-féle minisztériumnak 10 millió forintos bírságot kell fizetnie - tízezredét annak, mint amennyit a nyertes, Balázs Attila-féle konzorcium számlázhat majd ki a Pázmány új campusáért.
