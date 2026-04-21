Gulyás Gergely szerint méltatlan támadni Ágh Pétert csak azért, mert egy kamujelöltnek köszönheti a győzelmét

Bevédte a sárvári fideszes Ágh Péter győzelmét Gulyás Gergely azután, hogy Ágh jóval kisebb különbséggel nyerte meg az egyéni választókerületét, mint amennyit elvitt egy formálisan független kriptofideszes jelölt, akit történetesen Magyar Péternek hívtak.

A sárvári körzetben induló „független” Magyar Péter egyáltalán nem mutatkozott a kampányban a nyilvánosság előtt, a Tisza elnökével való névazonosság volt az egyetlen, amit sokáig tudni lehetett róla - idővel aztán kiderült, hogy egy Ausztriában dolgozó szobafestőről van szó, aki nem is a sárvári OEVK-ban él, egyébként pedig a Lázár-infók lelkes kérdezője és DKP-tag.

A kamujelölt elindítása Oroszországban régóta ismert módszere a hatalomnak, és most Vas megyében is remekül működött a technika. Bár senki sem ismerte, az elindított független Magyar Péter több mint 900 szavazatot kapott – miközben az élen a fideszes Ágh Péter alig 258 vokssal előzte meg a tiszás Strompová Viktóriát.

Emiatt Magyar Péter (mármint a Tisza elnöke) nyilvánvaló csalásról beszélt, és a választás megismétlését követelte a sárvári választókerületben, valamint azt, hogy Ágh ne vegye fel a mandátumát. „A fideszes Ágh Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez, amellyel a Vas megyei választóit félrevezette. Szijjártó Péter és Lázár János táskahordója ezzel morálisan és politikailag is teljesen megsemmisült” – fogalmazott a Tisza elnöke.

Erre reagált most Gulyás Gergely egy posztban, kisstílűségről beszélve, visszautasítva Magyar követelését – anélkül, hogy a csalási váddal érdemben foglalkozott volna.

„A leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza, aki a Fidesz jelöltjeként Vas megyében nyert egyéni körzetet. 141 parlamenti mandátum birtokában - úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett - nem méltatlan ez? Kellő indok erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is? Többszáz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét?”

– kérdezi posztjában Gulyás Gergely, így fejezve be a posztját: