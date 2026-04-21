Szerdán Magyarország is rábólinthat az ukrán hitelre, mehet Kijevbe a 90 milliárd euró

külföld

A következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelről - közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben.

Kallas erről azután beszélt, hogy Zelenszkij ukrán elnök kedden bejelentette, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és a vezeték ismét üzembe helyezhető.

A Barátság brodi szivattyúállomását január 27-én érte orosz dróntámadás, ami után közel három hónapra leállt a vezetéken az olajtranzit. A magyar kormány emiatt az ukránokat hibáztatta, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. A magyar kormány erre válaszul bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt, korábban Orbán Viktor által is megszavazott 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön az olaj.

Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Most vasárnap Orbán Viktor arról írt, hogy amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását, majd pedig Zelenszkij bejelentette, hogy a vezeték újra működőképes - szerdán várhatóan az olajszállítás is újraindul.

