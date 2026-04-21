Szerdán Magyarország is rábólinthat az ukrán hitelre, mehet Kijevbe a 90 milliárd euró

A következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelről - közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben.

Kallas erről azután beszélt, hogy Zelenszkij ukrán elnök kedden bejelentette, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és a vezeték ismét üzembe helyezhető.

A Barátság brodi szivattyúállomását január 27-én érte orosz dróntámadás, ami után közel három hónapra leállt a vezetéken az olajtranzit. A magyar kormány emiatt az ukránokat hibáztatta, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. A magyar kormány erre válaszul bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt, korábban Orbán Viktor által is megszavazott 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön az olaj.

Most vasárnap Orbán Viktor arról írt, hogy amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását, majd pedig Zelenszkij bejelentette, hogy a vezeték újra működőképes - szerdán várhatóan az olajszállítás is újraindul.