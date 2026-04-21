Ukrajna megjavította a Barátság kőolajvezetéket

Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását azon a szakaszon, amit az orosz támadás megrongált, így a vezeték ismét üzembe helyezhető - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden. Ugyanakkor hozzátette, hogy jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg. Azt ígérte, hogy szakembereik biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit.

Ezzel megoldódni látszik a magyar választási kampányt és az európai belpolitikát lázban tartó vita, ami akkor indult, amikor január 27-én orosz dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték brodi szivattyúállomását. Az olajszállítás leállása miatt a magyar kormány nem a drónt elindító oroszokat, hanem az ukránokat kezdte hibáztatni, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. Válaszul február közepén Orbánék leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, a szlovák kormány pedig leállította az ukrajnai áramszállítást. A magyar kormány erre még rátett egy lapáttal, és bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást és az orosz szankciókat, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken. Orbán Viktor ezt annyival finomította, hogy abban az esetben lemond az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön vétójáról, ha az Európai Unió vezetésével felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat. Most vasárnap a már leköszönő Orbán is arról írt, hogy amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.

Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna ezt összekapcsolja a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásának feloldásával. Ezután az Ukrajna számára már az Európai Tanács által jóváhagyott európai támogatási csomag feloldását várják. Ezek a források kulcsfontosságúak Ukrajna számára, hogy több mint négy évvel Oroszország teljes körű inváziója után is folytatni tudja a harcot, különösen úgy, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette a támogatását, miután Donald Trump 2025-ben visszatért a hatalomba. A Bloomberg becslése szerint Ukrajnának csak jűniusig voltak forrásai. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ukrán elnök bejelentése után közölte, hogy a következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelről. (RBC/Bloomberg)