A Tisza-frakció nem költözik be a Fehér Házba

A tiszás képviselők nem költöznek be „az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselő Irodaházba”, vagyis a Fehér Házba – jelentette be Magyar Péter. A posztjában ráerősített arra is, hogy megnyitják az ügynökaktákat.

A Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter, Ruff Bálint szerdán arról beszélt, az ügynökakták nyilvánosságra hozása lesz az első dolga.

A párt sajtóosztálya a 444 kérdésére közölte, a Szabad György Irodaházba költöznek majd be. Ez az irodaház a Parlament túloldalán van, a két épületet alagút köti össze.

Közben a Telex azt írta, Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke lesz az egyik frakcióvezető-helyettes, amit Velkey meg is erősített. Ő eddig is részt vett az országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúrákról szóló tárgyalásokon

A 141 fős Tisza frakciót Bujdosó Andrea vezeti majd, aki kedden arról beszélt, 5-6 helyettese lesz, hogy minden szakterületnek legyen felelőse. A lap úgy tudja, Bujdosó és Velkey minden frakciótaggal beszél 15-20 percet.